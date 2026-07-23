Horarios de San Diego Comic-Con 2026: Los 16 paneles imprescindibles

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí la Comic-Con de San Diego, cita ineludible para cualquier fan del cine, las series, los cómics o los videojuegos, que este año tendrá lugar del 23 al 26 de julio. Como cada año, se espera que el evento suponga el anuncio de una gran cantidad de novedades y que sus múltiples paneles ofrezcan actualizaciones o vistazos exclusivos de algunos de los proyectos que más expectación generan.

Uno de los platos fuertes de esta edición es, sin duda alguna, el regreso de Marvel Studios, que tras su ausencia en 2025, recupera su tradicional lugar en el Pabellón H. No obstante, la Comic-Con va mucho más allá de La Casa de las Ideas, acogiendo a fans de multitud de franquicias.

Así, para aquellos que no quieran perderse nada, conviene repasar rápidamente algunos de los paneles más importantes que trae la presente edición.

PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO TEMPORADA 3

Jueves 23 de julio. 10:00 horas de California (19:00 hora española). Pabellón H.

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo regresa a la Comic-Con con un avance exclusivo de su tercera temporada, que adaptará el tercer libro de la saga escrita por Rick Riordan, titulado La maldición del titán.

Los actores Walker Scobell, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart, Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie aparecerán junto a los productores ejecutivos Craig Silverstein y Dan Shotz en una mesa redonda moderada por Juju Green para "compartir anécdotas del rodaje, presentar a los nuevos personajes y ofrecer un adelanto de las aventuras que nos esperan".

AVATAR AANG: THE LAST AIRBENDER

Jueves 23 de julio. 13:00 horas en California (22:00 hora española). Pabellón H.

El reparto de voces y el equipo creativo de Avatar Aang: The Last Airbender hablarán de la realización de la película, con avances exclusivos y detalles de la aventura, que se ambienta entre los eventos de la serie de animación original y su spin-off, La leyenda de Korra.

La cinta, que se filtró al completo en Internet hace unas semanas, llegará a Paramount+ el próximo 25 de julio.

STUART NO CONSIGUE SALVAR EL UNIVERSO

Jueves 23 de julio. 14:15 horas en California (23:15 hora española). Pabellón H.

Proyección anticipada de Stuart no consigue salvar el universo y mesa redonda con los creadores de la serie, Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady y sus protagonistas, Kevin Sussman, Lauren Lapkus, John Ross Bowie y Brian Posehn.

BATMAN: EL CRUZADO ENMASCARADO TEMPORADA 2

Jueves 23 de julio. 15:30 horas en California (00:30 hora española). Sala 6BCF.

Proyección en primicia del primer episodio de la segunda temporada de la serie de animación Batman: El cruzado enmascarado, que llegará a Prime Video el próximo 31 de julio. Tras esto, una sesión de preguntas y respuestas con el reparto de voces y el equipo creativo.

DIRECTORS ON DIRECTING

Jueves 23 de julio. 15:30 horas en California (00:30 hora española). Pabellón H.

El cineasta Zach Cregger, responsable de títulos como Weapons o Barbarian y Jonathan Goldstein y John Francis Daley, directores y guionistas de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, hablarán "sobre el arte de la dirección y sus proyectos pasados, presentes y futuros".

Se ha adelantado que habrá una sorpresa y los rumores sugieren que Cregger podría presentar imágenes de su película de Resident Evil, cuyo estreno está previsto para el próximo 18 de septiembre.

BLADE RUNNER 2099 Y LOS ANILLOS DE PODER

Viernes 24 de julio. 10:00 horas en California (19:00 hora española). Pabellón H.

Prime Video presentará avances exclusivos de Blade Runner 2099, serie protagonizada por Michelle Yeoh y ambientada en el futuro distópico basado en la obra de Philip K. Dick y de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, que llegará a la plataforma el próximo 11 de noviembre.

El reparto y los productores ejecutivos de las series compartirán "detalles del detrás de las cámaras y emocionantes sorpresas".

THE WALKING DEAD: DEAD CITY TEMPORADA 3

Viernes 24 de julio. 11:45 horas en California (20:45 hora española). Pabellón H.

El reparto y los productores de The Walking Dead: Dead City, entre ellos Jeffrey Dean Morgan (productor ejecutivo y actor de Negan), Lauren Cohan (productora ejecutiva y actriz de Maggie), Jimmi Simpson (que interpreta a Dillard), Aimee García (que da vida a Renata) y Seth Hoffman (showrunner y productor ejecutivo), hablarán sobre la tercera temporada, que llegará a AMC+ el próximo 26 de julio. También se revelarán nuevas imágenes del primer episodio.

EL VAMPIRO LESTAT

Viernes 24 de julio. 12:30 horas en California (21:30 hora española). Pabellón H.

El reparto y los productores de El vampiro Lestat, serie que adapta el segundo libro de la saga escrita por Anne Rice, discutirán el final de la ficción.

LINTERNAS

Viernes 24 de julio. 13:30 horas en California (22:30 hora española). Pabellón H.

Kyle Chandler (Hal Jordan), Aaron Pierre (John Stewart), Garret Dillahunt (William Macon), Poorna Jagannathan (Zoe) y los cocreadores Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King ofrecerán un primer vistazo a la esperada serie de HBO Max, con imágenes inéditas y detalles de detrás de cámaras. La ficción llega a la plataforma el próximo 17 de agosto.

LA LOCA HISTORIA DE LAS GALAXIAS

Viernes 24 de julio. 16:00 horas en California (1:00 del sábado 25 de julio, hora española). Pabellón H.

El reparto y el equipo de la nueva película de La loca historia de las galaxias (Spaceballs 2), cuyo estreno en cines está previsto para el 23 de abril de 2027 y que volverá a contar con Mel Brooks, ofrecerán una mirada única entre bastidores.

20.ºANIVERSARIO DE EL LABERINTO DEL FAUNO DE GUILLERMO DEL TORO

Viernes 24 de julio. 17:15 horas en California (2:15 del sábado 25 de julio, hora española). Pabellón H.

El panel para celebrar los 20 años de El laberinto del fauno contará con el cineasta ganador de un Oscar Guillermo del Toro, así como con los actores Doug Jones (el Hombre Pálido, el Fauno) e Ivana Baquero (Ofelia) y con el director de fotografía ganador de un Oscar Guillermo Navarro.

40.ºANIVERSARIO DE ALIENS: EL REGRESO

Viernes 24 de julio. 17:30 horas en California (2:30 del sábado 25 de julio, hora española). Sala 6A.

Este 2026 se cumplen 40 años del estreno de Aliens: El regreso y para celebrarlo, la Comic-Con ha organizado una mesa redonda con Jenette Goldstein, Mark Rolston y Ricco Ross que recordarán anécdotas del rodaje, reflexionando sobre Ripley como icono del cine de acción y participando en una ronda de preguntas y respuestas.

STAR TREK

Sábado 25 de julio. 12:30 horas en California (21:30 hora española). Pabellón H.

El reparto y los productores ejecutivos de la serie de Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds ofrecerán un adelanto de lo que está por venir, junto con una celebración del 60.º aniversario de Star Trek en la que participarán "figuras emblemáticas de toda la franquicia".

Según reza la descripción del panel "se han previsto imágenes exclusivas, grandes revelaciones, apariciones sorpresa y momentos memorables".

APPLE TV

Sábado 25 de julio. 14:00 horas en California (23:00 hora española). Pabellón H.

Apple TV ofrecerá un adelanto de algunos de sus próximos títulos, entre ellos, la película protagonizada por John Cena Matchbox (que llega a la plataforma el 9 de octubre); la cinta Mayday, protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Brannagh (cuyo estreno está previsto para el 4 de septiembre) y series como Materia oscura, La maldición de Widow's Bay o Silo.

CARRIE

Sábado 25 de julio. 17:00 horas en California (2:00 del domingo 26 de julio, hora española). Salón de baile 20.

Está previsto que la serie de Carrie llegue a Prime Video este otoño. A la Comic-Con acudirán su creador, Mike Flanagan, Summer Howell (la responsable de dar vida a la inadaptada estudiante de secundaria víctima de 'bullying'), Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Amber Midthunder y Matthew Lillard. Está previsto que se presente la serie, se muestren imágenes inéditas y se haga un "anuncio especial".

MARVEL

Sábado 25 de julio. 17:30 horas en California (2:30 del domingo 26 de julio, hora española). Pabellón H.

Año tras año, la presentación de Marvel es una de las más esperadas de la Comic-Con y tras su ausencia en la pasada edición, resulta lógico pensar que su regreso generará todavía mayor expectación.

La descripción del encuentro solo señala que "contará con la presencia de Kevin Feige e invitados especiales de todo el Universo Cinematográfico de Marvel, y ofrecerá un adelanto de lo que nos depara Marvel Studios". Se había especulado que La Casa de las Ideas aprovecharía la ocasión para lanzar el primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday, pero, dado que esto ya lo ha hecho, podría ofrecer más detalles del filme (e incluso anunciar más miembros de su reparto) o abordar otros proyectos como el reinicio de los X-Men.