Tráiler de la temporada 3 de The Walking Dead Dead City: Maggie tiene un plan para hacerse con Manhattan - AMC

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Dead City, el spin-off de la icónica franquicia zombie centrado en Negan y Maggie, regresará a AMC+ con su tercera temporada el próximo 27 de julio. Ahora, la plataforma de streaming ha lanzado un nuevo adelanto de los nuevos episodios, con los personajes de Lauren Cohan y Jefffrey Dean Morgan liderando un variopinto equipo para tratar de sobrevivir en Manhattan.

"Si conseguimos a la gente adecuada, podemos recuperar la ciudad", le dice Maggie (Lauren Cohan) a Negan (Jefffrey Dean Morgan) en el tráiler. A continuación, las imágenes muestran a un dispar equipo que no parece tomarse muy en serio la misión que tiene por delante. Sin embargo, acaban demostrando estar más que preparados para acabar con los caminantes, asestándoles terribles cuchilladas e incluso cortándoles la cabeza.

Entre estos nuevos supervivientes destaca Aimee García, cuyo fichaje en la serie se anunció el pasado mes de septiembre y que da vida a Renata, descrita como "una líder de un encanto irresistible, dotada de una habilidad innata para ganarse a la gente con su optimismo y su carácter afable".

"En la tercera temporada, Maggie y Negan finalmente dejan atrás sus diferencias para construir la primera comunidad próspera en Manhattan desde el apocalipsis. Sin embargo, cuando comienza a surgir el caos en la ciudad, se ven obligados a preguntarse si han aprendido realmente de sus viejas heridas o si su oscuro pasado condenará a toda la ciudad", adelanta la sinopsis de la tercera entrega.

Junto a Cohan, Morgan y García, completan el reparto de la tercera temporada de The Walking Dead: Dead City Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Logan Kim y Michael Emery, entre otros.