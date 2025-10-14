Tráiler de El vampiro Lestat, la continuación de Entrevista con el vampiro que llegará a AMC+ en 2026

El vampiro se convierte en estrella del rock en el tráiler de El vampiro Lestat, que llegará a AMC+ en 2026 - AMC

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

El vampiro Lestat, la continuación de la serie Entrevista con un vampiro que adapta la famosa saga creada por Anne Rice, llegará a AMC+ el próximo año. En el marco de la New York Comic Con, celebrada del 9 al 12 de octubre, la ficción ha aprovechado para lanzar el primer tráiler centrado en Lestat de Lioncourt, que se ha convertido en toda una estrella del rock.

El avance, de tres minutos de duración, comienza con una conversación entre Louis de Pointe du Lac, interpretado por Jacob Anderson, y el periodista Daniel Molloy, encarnado por Eric Bogosian, sobre cómo este consiguió hacer una biografía de Lestat el blanco. "No me gustó como salía yo, pasivo, egoísta, un mentiroso... y no no soy de los que se miente a sí mismo", puntualiza el personaje de Anderson.

Entonces, el tráiler pasa a mostrar al vampiro (Sam Reid) convertido en una excéntrica estrella del rock. Los nuevos episodios, que adaptan la segunda novela de la saga de Anne Rice, seguirán al protagonista y su banda de gira, así como la tensa relación con Pointe du Lacy y Claudia, abriendo de nuevo los traumas del pasado.

El tráiler se estrenó mundialmente en la New York Comic Con, donde tuvo lugar un panel en que participaron los productores ejecutivos Mark Johnson y Hannah Moscovitch, y los miembros del elenco Reid, Anderson, Bogosian, Assad Zaman y Jennifer Ehle.

Allí, los productores aprovecharon para anunciar los fichajes de Lestat Sheila Atim (La mujer rey), en el papel de Akasha; Noah Reid (Schitt's Creek), en el papel de Larry; Ryan Kattner (Acaba con los vecinos) en el papel de Salamander; Seamus Patterson (El gabinete de curiosidades: El modelo de Pickman de Guillermo del Toro), en el papel de Alex; y Sarah Swire (The Boys), en el papel de TC.

El vampiro Lestat es la continuación de la serie de Entrevista con un vampiro, que consta de dos temporadas. La serie forma parte del Universo Inmortal, que reúne todas las adaptaciones de las novelas de Anne Rice y que incluye también a Las brujas de Mayfair y Talamasca: La Orden Secreta, que llegará a AMC+ el próximo lunes 27 de octubre.