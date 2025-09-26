Primera imagen de Spaceballs 2 (La loca historia de las galaxias) con el regreso de Rick Moranis como Casco Oscuro

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

La secuela de Spaceballs (La loca historia de las galaxias) que prepara Amazon MGM desembarcará en algún punto de 2027. Entretanto, la plataforma ha disparado las expectativas de los fans, compartiendo una foto del elenco al completo del filme de Josh Greenbaum, confirmando, además, el regreso de Rick Moranis como el descacharrante Casco Oscuro.

Dicha fotografía muestra la lectura del guion de la película y emula la lanzada por Lucasfilm para anunciar el inicio de la producción de Star Wars: El despertar de la Fuerza. Tal y como puede apreciarse, en ella se encuentran Moranis, Bill Pullman y Daphne Zuniga, quienes interpretaron al intrépido Lone Star, a la princesa Vespa y a Casco Oscuro en la cinta de Mel Brooks, y retomarán sus papeles en esta secuela.

Spaceballs The Table Read pic.twitter.com/tn0NQaRb5g — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 25, 2025

Entre los nuevos rostros se encuentran Keke Palmer y Josh Gad, Anthony Carrigan, quien interpreta a Metamorpho en Superman, y George Wyner, que dio vida al coronel Sandurz en la cinta original de 1987. Además, como era de esperar, Brooks interpretará nuevamente su icónico papel de Yogurt y los otros dos personajes a los que dio vida en Spaceballs: Zen Yiddish, y el presidente Skroob. En cuanto al regreso de Moranis, Gad, quien se encuentra a su lado en la foto, bromeó con que no sabía si volvería o no como Lord Casco Oscuro, aunque estaba convencido de que el proyecto era digno del actor.

"Bueno, no diré si Rick Moranis estará de vuelta o no, pero, hipotéticamente, si lo hiciera, sería porque consideraría que este proyecto merece la pena", confesó Gad en declaraciones a ScreenRant.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama permanecen bajo llave. "Aunque la historia y el reparto completo siguen siendo un misterio, algunos que ni siquiera han leído el guion la describen como: 'Una secuela parte dos que no es ni precuela ni reinicio, pero con elementos de reinicio y expansión de franquicia'", detallaba un trochante comunicado de Amazon MGM recogido por The Hollywood Reporter el pasado enero.

La película de 1987 recaudó 38 millones de dólares y se ha convertido en un clásico muy querido por los fans de la ciencia ficción. Spaceballs 2 estará dirigida por Josh Greenbaum a partir de un guion de Benji Samit, Dan Hernández y Josh Gad, y contará con Brian Grazer, Ron Howard y Jeb Brody como productores. Adam Merims, Samit y Hernández también ejercerán como productores ejecutivos de la cinta.