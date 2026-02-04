Primeras imágenes y fecha de estreno de lo nuevo de Keanu Reeves, Cameron Diaz, John Cena y Ryan Reynolds en Apple TV - APPLE TV

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Apple TV ha lanzado las primeras imágenes de tres de sus estrenos más potentes que verán la luz este año en el servicio de streaming: Outcome, protagonizada por Keanu Reeves y Cameron Diaz, Matchbox, con John Cena como un agente de la CIA, y Mayday, un atípico thriller con Ryan Reynolds y Kenneth Branagh.

Dirigida por Jonah Hill, que aparece irreconocible en las imágenes, Outcome es una comedia negra que cuenta, además, con Martin Scorsese en su reparto. La película narra la historia Reef Hawk (Keanu Reeves), una estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios cuando es extorsionado con un misterioso vídeo de su pasado que podría arruinar su reputación.

Con la ayuda de sus mejores amigos, Kyle (Cameron Diaz) y Xander (Matt Bomer), y de su abogado Ira (Jonah Hill), Reef se embarca en un viaje introspectivo para enmendar los errores de su pasado, con la esperanza de identificar al chantajista.

En las primeras imágenes del filme, que verá la luz el 10 de abril, cuesta reconocer a Hill, que aparece con la cabeza rapada, una barba gris y unas gafas. El actor también dirige y firma el guion de Outcome junto a Ezra Woods. Completan el reparto Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber y Ivy Wolk, entre otros.

Habrá que esperar un poco más para que Matchbox: la película, dirigida por Sam Hargrave, llegue a Apple TV. La cinta protagonizada por John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris y Arturo Castro tiene previsto su estreno el 9 de octubre.

Inspirada en los icónicos juguetes de Mattel, la trama del filme gira en torno a un grupo de viejos amigos cuyas vidas dan un vuelco cuando Sean (Cena), un agente encubierto de la CIA y antiguo líder de la pandilla, que llevaba años desaparecido, regresa a su pequeño pueblo y, sin pretenderlo, involucra a todos en una alocada persecución para salvar el mundo.

Tal y como adelantan las imágenes, Matchbox contará con una buena dosis de acción, con Cena trajeado y corriendo en medio de la carretera. En otra de las instantáneas aparece rodeado de su cuadrilla, que bien podrían infiltrarse en una importante misión secreta a juzgar por sus elegantes atuendos. Completan el reparto Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira y Golshifteh Faranhani.

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh unen fuerzas en Mayday, un atípico thriller de espías con tintes cómicos que sigue a Troy 'Assassin' Kelly (Reynolds), un piloto estrella de la Marina estadounidense enviado a una misión secreta en territorio ruso en plena Guerra Fría.

Cuando la operación fracasa y se queda varado tras las líneas enemigas, es descubierto por Nikolai Ustinov (Branagh), un exagente de la KGB con una filia por la cultura estadounidense. La perspectiva de una alianza dará pie a un inesperado vínculo entre ambos personajes, que aparecen tirados en la nieve en la primera imagen que Apple TV ha lanzado de la película.

Escrita, dirigida y producida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, responsables de la infravalorada Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, Mayday verá la luz el 4 de septiembre. David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger producen para Skydance, junto con Ashley Fox y Johnny Pariseau de Maximum Effort. Ryan Reynolds y George Dewey, a través de Maximum Effort, junto con John G. Scotti, son los productores ejecutivos.