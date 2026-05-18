Nuevo tráiler de Linternas, con mucho verde, acción cósmica... Y Guy Gardner - HBO MAX

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

El 17 de agosto llegará al fin a HBO Max la serie de Linternas. Después de la misteriosa desaparición de su controvertido primer tráiler, la plataforma ha lanzado un nuevo y sorprendente adelanto para regocijo de los fans, el cual revela el traje verde de Hal Jordan (Kyle Chandler), la aparición de Guy Gardner (Nathan Fillion) tras su debut en Superman, un misterio del DCU y... mucha más acción cósmica.

"Este anillo es la mayor arma del universo", le explica Hal a Jon Stewart (Aaron Pierce) en la barra de un bar al inicio del avance. Instantes después, una secuencia muestra a Jordan usando sus poderes para salvar a una multitud en la ciudad de un ataque y una bestial explosión.

"La clave está en si hace falta usarlo y cuándo", revela Hal instruyendo a Stewart. No obstante, este último observa atónito cómo Jordan lo emplea para crear un billete. Al tiempo que Jon le pregunta por cómo consiguió Hal su anillo, varios flashbacks muestran al primero usando sus poderes de Linterna Verde para protegerse de unos tipos armados que disparan contra él con una metralleta y a Stewart boxeando cuando era solo un niño.

"Si quieres conseguir este anillo será por encima de mi cadáver", le advierte Jordan antes de echar a volar. Seguidamente una escena descubre a Hal y Jon investigando un misterio relacionado con un rancho.

"No nos iremos hasta saber lo que ocultan", afirma Jordan. Es entonces cuando las imágenes muestran a Stewart rodeado por unos tipos que le apuntan mientras empuña la batería de los Linternas Verdes.

ACCIÓN CÓSMICA, GUY GARDNER Y EL TRAJE DE HAL JORDAN

A continuación, otro flashback revela a Hal en el espacio con su traje de guardián cósmico de la Tierra y la aparición de Guy Gardner. Las imágenes también desvelan otras secuencias de Hal y Jon, sus vidas en el ejército estadounidense y dificultades mientras una voz en off repite constantemente la pregunta: "¿Tienes miedo?" "Me criaron para no tener miedo y haré esto mejor que él", afirma Stewart a una mujer mayor que le anima a ir tras Jordan antes de empuñar su anillo de Linterna Verde.

"La serie sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierce) y a la leyenda de los Linternas Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis de Linternas. El episodio piloto de la serie ha sido coescrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes son los cocreadores de la serie. Además de Chandler, Pierce y Gardner, Linternas también cuenta en su reparto con Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

Los dos primeros episodios están dirigidos por James Hawes. Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov son también directores de la serie. Mundy además de ejercer de showrunner es productor ejecutivo junto a Lindelof, James Gunn, Peter Safran, King, Ron Schmidt y Hawes.