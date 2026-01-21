La gran traición del final de la temporada 2 de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo: Así prepara la temprorada 3 - DISNEY+

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo ha terminado su andadura en Disney+ con el estreno de su octavo y último episodio. Y a pesar de estar basada en El mar de los monstruos, la segunda novela de la saga homónima de Rick Riordan, el final de la entrega ha sorprendido incluso a los fans acérrimos, introduciendo una nueva traición que podría cambiarlo todo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado El Vellocino funciona demasiado bien, el capítulo 8 supone el término de la misión de Clarisse, con la mitológica piel sirviendo al fin a su propósito, aunque no sin antes haberse producido una gran batalla a su alrededor. Luke acude junto a su ejército de monstruos y semidioses renegados al campamento mestizo y Percy lidera la defensa, arengando al resto de campistas.

En medio de la lucha, y a pesar de que el plan de Luke era salvar a Thalia, algunos de sus aliados comienzan a talar el árbol para que caigan las defensas y solo un certero tiro de Clarisse, que arroja una lanza con el vellocino de oro clavada en ella, dándole al árbol, consigue que este se salve. Su magia funciona tan bien que, aparte de sanar la corteza, hace que de ella salga la hija de Zeus, atrapada en su interior desde hacía años. "¡Escucha lo que voy a decir! ¡Nunca!", son sus únicas y airadas palabras antes de desmayarse.

Según la versión oficial, Thalia había sido convertida en árbol por su padre, Zeus, tras ser mortalmente herida por las Furias cuando años atrás llegó al campamento junto a Luke, Grover y una jovencísima Annabeth. Esa es la versión del material original también. No obstante, la serie da un giro a esta historia, revelando que en realidad el sacrificio de la semidiosa no fue exactamente como todos creían.

"Os merecéis saber la verdad", admite Quirón en los últimos compases del episodio, señalando que, al contrario que Annabeth y Grover, él sí vio los últimos momentos de Thalia. "Me preparé para defender a la chica. Las Furias guardaron la distancia. No atacaron sino que se pusieron a hablar. Hasta que hablaron de más", relata, mientras el flashback muestra que entonces los monstruos fueron fulminados por un rayo y el mismo Zeus apareció ante su hija.

"Las Furias le habían dado un mensaje de Hades, que sabía perfectamente cómo crear una brecha entre padre e hija", prosigue Quirón. "Dicen que quieres que libre una guerra por ti. Que cumpla una profecía falsa", le dijo entonces Thalia al dios del rayo, a lo que este respondió que no tenía nada de falsa y que debía estar en el "lado correcto". Justo cuando la joven le espetaba que no quería ser su hija y nunca iba a ser su arma, el dios la convirtió en árbol y pidió al centauro, el único testigo, que ocultara la verdad.

LA GRAN PROFECÍA

Anteriormente, la temporada ya había revelado la existencia de una Gran Profecía, según la cual, un vástago de uno de los Tres Grandes (Zeus, Hades o Poseidón), destruiría o salvaría el Olimpo antes de cumplir los 16 años, lo que explica la decisión de Zeus. El dios, consciente del odio de su hija y de que esta podría volverse contra él, decidió convertirla en árbol para sacarla de la ecuación.

"Cuando me hablasteis de la misión de este año, me di cuenta de lo que pretendía Cronos: usar el poder del vellocino para que su paladín se alzase", explica Quirón, señalando que en principio creía que ese paladín sería Percy pero se equivocaba. Y es que, dados los últimos acontecimientos, hay más de un semidios que podría responder a la descripción de la profecía y, por tanto, destruir o salvar el Olimpo y Thalia tiene buenos motivos para querer destruirlo.

Con la guerra entre titanes y olímpicos empezando, es de esperar que la temporada 3 de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo explore la distinta visión de Percy y Thalia del conflicto.