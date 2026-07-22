10 Posibles Anuncios De Marvel En La Comic-Con 2026 - MARVEL STUDIOS

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

La Comic-Con de San Diego, es la cita ineludible para los incondicionales de las sagas superhéroes o de fantasía con presentaciones de marcas tan potentes como DC, Star Wars, El señor de los Anillos o Marvel. Precisamente, el estudio liderado por Kevin Feige regresa este 2026 al histórico Pabellón H de la convención que se celebra del 23 al 26 de julio. Sin embargo, lo que todo el mundo se pregunta ya es... ¿cuáles serán los anuncios que ofrecerá la Casa de las Ideas a los asistentes del evento?

Marvel contará con varios paneles y eventos repartidos a lo largo de los cuatro días de la convención -entre ellos, uno dedicado a X-Men 97 el viernes-. El plato fuerte llegará el sábado 25 de julio, cuando Kevin Feige y otros responsables de Marvel Studios suban al escenario del emblemático Pabellón H. La presentación comenzará a las 20:30 horas de la Costa Este de Estados Unidos (02:30 de la madrugada del domingo 26, hora española).

Todo apunta a que Vengadores: Doomsday será el principal atractivo del estudio capitaneado por Feige durante su paso por la Convención. Además, todo apunta a que Spider-Man: Brand New Day también podría protagonizar alguno de los anuncios del panel, ya que la película llegará a los cines apenas una semana después de la Comic-Con.

Sin embargo, más allá de Vengadores 5 y la nueva entrega de la franquicia arácnida protagonizada por Tom Holland, ciertamente Feige realizará otros importantes anuncios y revelaciones. Estos son los 10 más probables.

TRÁILER DE VISION QUEST

Uno de los anuncios de Marvel puede ser el tráiler de Vision Quest. La ficción, que marcará el regreso de Paul Bettany como el sintezoide, además de marido de la Bruja Escarlata, desembarcará en Disney+ en menos de tres meses. Pero hasta la fecha, el estudio aún no ha mostrado imágenes ni adelantos más allá de un breve avance en la Comic-Con de Nueva York, de manera que la convención de San Diego se presenta como el escenario ideal para mostrar sus primeras imágenes.

Además, será la única serie en imagen real del UCM que Disney+ estrenará este año. Sí, como se espera, la ficción guarda una conexión importante con Vengadores: Doomsday o Secret Wars, tendría sentido que Marvel comenzara a promocionarla en la Comic-Con.

PRIMER VISTAZO A LA TEMPORADA 3 DE DAREDEVIL: BORN AGAIN

Marvel Studios también podría ofrecer un primer vistazo a la tercera temporada de Daredevil: Born Again, cuyo rodaje ya ha finalizado. Mostrar imágenes inéditas o un primer adelanto serviría para aumentar la expectación en torno a la serie protagonizada por Charlie Cox y, quizá, confirmar el regreso de personajes o futuros cruces con otros héroes del UCM.

No obstante, el estudio también podría reservar el protagonismo del panel para sus próximas películas y dejar las novedades de Disney+ para la D23, que se celebrará en agosto de este año.

MÁS DE VENGADORES: DOOMSDAY

Otro de los momentos más esperados por los seguidores marvelitas es que la Casa de las Ideas proyecte imágenes inéditas de Vengadores: Doomsday. El estudio lanzó hace escasos días el primer y épico tráiler de la película dirigida por los hermanos Russo, de manera que posiblemente Feige se guarde un as bajo la manga y presente material exclusivo solo para los asistentes de la Comic-Con, y así aumentar aún más el 'hype' de cara a su estreno el 18 de diciembre.

ANUNCIAR UNA SEGUNDA TANDA DEL REPARTO DE VENGADORES: DOOMSDAY

Marvel Studios ya reveló el grueso del elenco de Vengadores: Doomsday. Sin embargo, Feige ya dejó caer que aún faltaban actores por anunciar. La Comic-Con de San Diego se presenta como el escenario perfecto para desvelar nuevos nombres del reparto, aunque Marvel Studios también podría reservar algunas incorporaciones para anunciarlas más cerca del estreno de la película.

Si personajes como Doctor Strange, Lobezno, Deadpool, Spider-Man, Hulk, Peggy Carter, Capitana Marvel, Monica Rambeau, Kate Bishop o Hawkeye terminaran formando parte del filme, podrían sumarse al elenco durante la presentación, aunque, por ahora, su participación sigue sin confirmarse.

EL REPARTO QUE REGRESARÁ EN VENGADORES: SECRET WARS

Ciertamente, Marvel tendrá que evitar desvelar detalles clave de Doomsday. Pero es de esperar que también haga algún anuncio relacionado con su siguiente entrega, Secret Wars, prevista para el 17 de diciembre de 2027.

Una de las posibilidades es que el estudio anuncie el regreso de personajes que aún no han sido confirmados para Doomsday, pero que sí podrían aparecer en Secret Wars. Entre las incorporaciones que podría anunciar Marvel Studios figuran Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man, además de Halle Berry, Famke Janssen, Wesley Snipes, Mahershala Ali, Nicolas Cage o Scarlett Johansson, aunque no hay nada confirmado. Incluso podría guardar una última sorpresa reuniendo sobre el escenario a algunos de estos actores junto a Robert Downey Jr., Chris Evans y Chris Hemsworth, una imagen que serviría para adelantar la enorme reunión de héroes que promete Vengadores: Guerras Secretas.

MÁS DETALLES DE VENGADORES ENDGAME ENCORE

Siete años después de su estreno, la cuarta entrega de Vengadores regresará a los cines con metraje adicional bajo el título Endgame Encore. Esta versión extendida servirá de antesala a Doomsday y la Comic-Con de San Diego sería el escenario perfecto para desvelar más detalles sobre este reestreno, como la cantidad de metraje inédito que incorporará o la forma en que conectará con la quinta entrega de la franquicia.

TÍTULO Y FECHA DE ESTRENO DE BLACK PANTHER 3

Marvel podría aprovechar su presencia en la Comic-Con para presentar oficialmente Black Panther 3, confirmando su título definitivo, su fecha de estreno o ambas cosas, e incluso desvelar a qué personaje interpretará Denzel Washington, cuya incorporación al proyecto ya se había confirmado.

TÍTULO Y FECHA DE ESTRENO DEL REINICIO DE LOS X-MEN

Jake Schreier, director de Thunderbolts, será el encargado de liderar el reinicio de los X-Men en el UCM. El estudio capitaneado por Feige podría aprovechar su paso por el evento para anunciar el título de la película y su fecha de estreno, aunque el gran atractivo sería la confirmación de parte del reparto. En las últimas semanas han circulado rumores sobre los actores que negocian incorporarse al proyecto, por lo que, si los acuerdos ya están cerrados, la Comic-Con sería el escenario ideal para hacerlos oficiales.

CONFIRMACIÓN SOBRE LA PELÍCULA DE NOVA... ¿Y PROTAGONISTAS?

Además de ofrecer novedades sobre proyectos ya confirmados como Black Panther 3 o X-Men, la Comic-Con también podría ser el escenario elegido para anunciar oficialmente nuevos proyectos. Entre ellos, la película de Nova. La reciente incorporación de Michael Waldron, guionista de Loki, como responsible del libreto sugiere que el desarrollo de la película sigue avanzando y que Marvel Studios podría presentarla oficialmente durante la Comic-Con.

ACTUALIZACIÓN DE LA FASE 7 DEL UCM

Marvel también podría ofrecer un primer vistazo a la Fase 7, desvelando cuáles serán las películas que inaugurarán la siguiente etapa de la franquicia y el futuro del universo cinematográfico tras Vengadores: Secret Wars. La nueva planificación podría incluir las fechas de estreno de Black Panther 3 y X-Men, previstas en principio para 2028, además de situar proyectos ya conocidos, como Nova, Shang-Chi 2 o Blade, dentro del calendario del estudio, aunque todavía sin una fecha concreta.