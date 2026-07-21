Los Anillos de Poder temporada 3 incluirá el evento de El señor de los anillos que cambió para siempre la Tierra Media - PRIME VIDEO

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegará a Prime Video el próximo 11 de noviembre. La serie, ambientada miles de años antes de los eventos relatados en la trilogía del Anillo, seguirá explorando el ascenso al poder de Sauron, así como los esfuerzos de elfos, hombres y enanos por impedirlo. Y como era de esperar tras el final de la anterior entrega, la nueva tanda de episodios incluirá un momento clave en la historia de la Tierra Media.

"Esta es la temporada en la que Sauron forja el Anillo Único en el volcán", ha asegurado el showrunner de la ficción, Patrick McKay, en una entrevista concedida a Empire. El realizador ha confirmado así que, tras haber mostrado el origen de los tres anillos de los elfos, los siete de los enanos y los nueve destinados a los humanos, la serie al fin se detendrá en la creación del arma más peligrosa del Señor Oscuro, el mismo objeto que empuja a Frodo y sus amigos a emprender un peligroso viaje en El Señor de los Anillos, capaz de corromper a casi cualquier alma.

"Esta temporada tenemos un villano en toda regla, de una forma bastante diferente a lo que veíamos antes", adelantó el también showrunner J.D. Payne, mientras que McKay indicó cómo la aparición de Sauron "cambia el tono de la serie". "Esta tercera temporada es más oscura, más peligrosa. Nadie está a salvo", añadió.

NUEVO VISTAZO A SAURON EN LA TEMPORADA 3

Aunque el Señor Oscuro ha estado presente en la ficción desde la primera temporada, siendo encarnado por Charlie Vickers, hasta ahora siempre se había ocultado tras un disfraz. En la primera entrega, el villano se hacía pasar por un humano llamado Halbrand y solo en los compases finales quedaba revelada su verdadera identidad. En la segunda, adoptaba una nueva forma, la del elfo Annatar para engañar a Celebrimbor.

En la tercera, con todos sus enemigos conscientes de su regreso y sus artimañas, el antagonista no tendrá necesidad de esconderse, algo que queda claro en el nuevo vistazo al personaje ofrecido por el medio británico. La imagen muestra a Sauron (de nuevo con el aspecto de Halbrand), probablemente en su fortaleza de Barad-dûr, sentado sobre un trono adornado por cascos y con su oscura corona sobre la cabeza.

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The Rings Of Power Season 3 will finally see Sauron forge the One Ring in Mordor.



“No-one is safe,” co-showrunner Patrick McKay tells Empire. “This third season is darker, more dangerous.”



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UNA ESTRELLA DE LA SERIE DE PRIME VIDEO EXPLICA CÓMO SE RODÓ LA FORJA DEL ANILLO ÚNICO

Hablando de cómo fue rodar ese momento clave en el universo creado por J. R. R. Tolkien, Vickers no dudó en admitir que, el primer día que pisó el plató, lloró. "Qué privilegio y qué honor tan increíbles poder contar esa historia", expresó. El actor también explicó que tardaron "dos semanas en rodar la escena del Anillo, porque la secuencia es muy larga" y McKay prometió que el resultado valía la pena.

El showrunner describió la escena como "la secuencia más ambiciosa y técnicamente compleja que hemos rodado nunca en la serie" y alabó la interpretación de Vickers, tildándola de "absolutamente impresionante". "Nunca podríamos habernos preparado para ello", añadió.

"Las dos primeras temporadas se centraron en construir este mundo", expuso McKay. "Pero, durante todo ese tiempo, hemos ido encendiendo todas estas mechas y poniendo en marcha todas estas historias. La tercera temporada es cuando todas esas bombas empiezan a estallar", prometió.