Marvel Studios vuelve a la Comic-Con de San Diego en 2026 tras su sonada ausencia del año pasado

Archivo - Robert Downey Jr. Publica una imagen que augura un polémico cambio en su Doctor Doom - GETTY FOR DISNEY - Archivo

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Marvel Studios volverá a la Comic-Con de San Diego tras faltar a la cita de 2025, una ausencia que generó una notable conversación tanto por el histórico vinculo del estudio con el evento como por el momento de reajuste que atraviesa la franquicia. La confirmación de su regreso a la convención anticipa novedades importantes sobre el futuro del Universo Cinematográfico Marvel en una edición que se celebra del 23 al 26 de julio.

Según informa TheWrap, Marvel Studios recuperará su tradicional panel del sábado por la noche en el Hall H, la sala más emblemática de la convención y la reservada habitualmente para las presentaciones más multitudinarias y los grandes anuncios de cine y televisión. El medio también señala que la compañía contará con una presencia destacada en la zona de expositores del recinto, donde dispondrá de espacio propio y actividades visibles para los asistentes.

Este regreso devuelve a Marvel a uno de sus grandes escaparates informativos. Desde los primeros compases del UCM, el Hall H ha sido el escenario de algunos de los movimientos más importantes del estudio, desde revelaciones de reparto hasta la presentación de nuevas fases de la franquicia. Uno de los precedentes más recordados tuvo lugar precisamente en 2024, cuando Marvel sorprendió al anunciar en ese mismo panel el regreso de Robert Downey Jr. para encarnar a Víctor Von Doom en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿QUÉ ANUNCIARÁ MARVEL EN LA COMIC-CON DE SAN DIEGO?

Aunque los anuncios puedan repartirse entre la Comic-Con y la D23 de Anaheim, que se celebrará del 14 al 16 de agosto y en la que Marvel también estará presente, la cita de San Diego se perfila como el escenario para un gran anuncio sobre el futuro inmediato del estudio. Desde allí podría producirse la difusión pública del primer tráiler completo de Doomsday, mostrado por ahora solo a puerta cerrada en la CinemaCon, además de nuevos detalles sobre su trama, su reparto coral y el alcance del conflicto que articulará el próximo gran evento del UCM.

Marvel también podría aprovechar su paso por San Diego para arrojar algo de luz sobre Vengadores: Secret Wars, de la que apenas hay información más allá de que se estrenará el 17 de diciembre de 2027 y de que Kevin Feige la sitúa como una pieza clave para reordenar el futuro de la franquicia. La Comic-Con también podría aclarar el destino de otros frentes abiertos del UCM como Blade o la película de los X-Men en la que trabaja Jake Schereir, director de Thunderbolts*.