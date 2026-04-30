Tráiler Resident Evil: El director de Weapons reinventa (y retuerce) la saga zombie - SONY PICTURES

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Zach Cregger, el director de la aplaudida cinta de terror Weapons, es el responsable de dirigir la nueva adaptación cinematográfica del popular videojuego de Capcom, Resident Evil. Y a modo de aperitivo de cara a su estreno el 18 de septiembre, Sony Pictures ha lanzado el primer y aterrador tráiler.

Las imágenes arrancan mostrando a un mensajero que, en medio de una gélida noche, llega hasta una casa en Raccoon City para entregar un paquete. "¿Hola?", pregunta el joven, interpretado por Austin Abrams, tras llamar varias veces a la puerta. Instantes después, y muerto de frío, al ver que hay luz en la entrada y no obtener respuesta, decide abrir.

"Soy Bryan. Me preguntaba si podría usar su teléfono", avisa antes de entrar. "¿Hola?", vuelve a preguntar. Nada más ver el salón, el joven llama por teléfono; sin embargo, no hay señal y comienza a ponerse visiblemente nervioso.

Bryan vuelve a intentar marcar y consigue en esta intentona dejarle un mensaje a su novia. "Lamento haber perdido la conexión antes, pero... han pasado algunas cosas", le dice. Es entonces cuando el avance muestra al mensajero huyendo de algo o alguien a toda velocidad.

En ese instante se escucha la voz en off del protagonista, aún al teléfono, asegurándole a su pareja que se encuentra en "una situación muy complicada ahora mismo", mientras una escena lo descubre cargando un rifle y encontrando, aparentemente, un cadáver. Nada más acercarse a él para coger las llaves de un coche, observa aterrado cómo es arrastrado y escucha una especie de gruñido.

LOS HORRORES A LOS QUE SE ENFRENTARÁ BRYAN

Instantes después, se cuela por una alcantarilla y descubre frente a él una enorme figura de apariencia humana totalmente desnuda. Para su desgracia y horror, Bryan se verá envuelto en una carrera por la supervivencia mientras se enfrenta a otras aterradoras criaturas.

Dirigida por Cregger y coescrita junto a Shay Hatten (Ballerina, John Wick 4), Resident Evil cuenta también en su reparto con Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Kali Reis (Sin piedad), Johnno Wilson (Twisted Metal) y Zack Cherry (Severance). Robert Kulzer, Roy Lee y Miri Yoon son, junto a PlayStation Productions y Constantin Film, los productores de la película.

Cregger ya explicó que el filme no adapta ninguna entrega del juego, sino que cuenta "una historia completamente original ambientada en el mundo de Resident Evil". La saga de Capcom ha tenido un largo recorrido en cine, con seis películas protagonizadas por Milla Jovovich, entregas cuya recaudación en la taquilla mundial supera los 1.200 millones de dólares, un reinicio en 2021 (Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City) y una serie en Netflix cancelada tras una temporada en 2022.