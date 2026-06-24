Descacharrante tráiler de Stuart no consigue salvar el universo con geniales referencias a Matrix o Mad Max

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Stuart no consigue salvar el universo llegará a HBO Max el 24 de julio, con nuevos episodios cada viernes hasta completar los 10 que forman la primera temporada. Y para ir abriendo boca, el spin-off de The Big Bang Theory centrado en el personaje de Kevin Sussman ha lanzado un desternillante nuevo adelanto que incluye referencias a títulos tan icónicos como Matrix y Mad Max.

"Dijo que soy el elegido que arreglará las cosas. Pero ¿creemos a ese tío?", comienza diciendo Stuart en el tráiler, mientras camina con su amigo Bert por un mercado aparentemente emplazado en un mundo desértico y postapocalíptico. "Ese tío eras tú", le recuerda el geólogo, revelando así que la ficción verá a Stuart tratando de completar una misión que le ha sido asignada por una "versión alternativa" de sí mismo.

El adelanto muestra a Stuart y sus amigos tratando de sobrevivir y evitar el apocalipsis, viajando por distintas realidades. Uno de los universos que visita el grupo tiene a Barry Kripke como dictador, otro es sospechosamente parecido a Mad Max y un tercero es una clara referencia a Matrix, con Stuart despertando en una cápsula y más preocupado por su calvicie que por los tubos a los que está conectado.

SINOPSIS Y REPARTO DEL SPIN-OFF DE THE BIG BANG THEORY

"Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, tiene la misión de restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y auténtico grano en el culo Barry Kripke. Por el camino, se encuentran con versiones de otros universos de los personajes que hemos llegado a conocer y amar en The Big Bang Theory. Como sugiere el título, las cosas no salen bien", reza la sinopsis de la serie.

Todo el mundo necesita un héroe. Nosotros tenemos a Stuart.



Del universo de #TheBigBangTheory, 'Stuart no consigue salvar el universo' se estrena el 24 de julio en HBO Max. pic.twitter.com/6IYuskcjji — HBO Max España (@HBOMaxES) June 24, 2026

La ficción está escrita y producida por Chuck Lorre, cocreador y productor ejecutivo de The Big Bang Theory y todos sus spin-offs hasta la fecha, Zak Penn y el también cocreador de la serie original, Bill Prady. El reparto está encabezado por Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry).