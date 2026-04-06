El autor de Proyecto Salvación pide perdón a Star Trek por decir que sus series "son una mierda"

El autor de Proyecto salvación se disculpa con el mandamás de Star Trek por decir que sus series "son una mierda" - CONTACTO

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Andy Weir, autor de la novela en la que basa su trama Proyecto Salvación, la nueva película protagonizada por Ryan Gosling, ha pedido perdón por decir que las series de Star Trek "son una mierda". Wier ha admitido que sus declaraciones fueron desafortunadas, explicando que "intentaba ser gracioso" e insistiendo en que se sacaron de contexto.

En su paso por el pódcast Critical Drinking, Weir relató que, en una ocasión, presentó a Paramount una idea para una serie de Star Trek. "Estuve en una reunión por Zoom con los showrunners de todas las series y pasé mucho tiempo hablando con [el productor ejecutivo Alex Kurtzman]", relató el autor. "No me gusta gran parte del nuevo 'Trek'. Él, como persona, es realmente un buen tipo. Pero, al mismo tiempo, esas series son una mierda. Es un buen tipo", subrayó.

"Me gusta Strange New Worlds. Creo que está bastante bien. No me disgustó Enterprise. Me pareció un poco rara. Lower Decks, en mi opinión, fue entretenida y divertida. Todas las demás, pueden desaparecer", sentenció Weir.

Ahora, el autor de Proyecto Salvación ha reculado, publicando en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido al productor ejecutivo, que arranca con el encabezamiento "Carta abierta a Alex Kurtzman". "Hola, Alex. Soy Andy Weir. Te escribo para pedirte perdón por algunas cosas que dije en el pódcast Critical Drinker", comienza el texto.

"Creo que mis comentarios se sacaron de contexto y se presentaron como fragmentos provocadores. Espero que hayas visto las otras partes en las que dije lo bien que me caes y lo buen tipo que eres. También lo mucho que me gustan SNW [Strange New Worlds] y LD [Lower Decks]".

"Intentaba ser gracioso, pero en retrospectiva ha sonado irrespetuoso y cruel. Así que lo siento por eso", continúa Weir, explicando que intentaba hacer un chiste metiéndose consigo mismo cuando dijo "¡Pero no les gustó mi propuesta, así que que les den!" aunque, señala, "fuera de contexto puede parecer que lo decía en serio".

"Soy una persona directa, siempre lo he sido. Y han pasado diez años desde que a los medios les importara lo que tuviera que decir sobre cualquier cosa, así que se me olvidó un poco medir mis palabras ahora que tengo una película en los cines. Dentro de un par de meses volveré a mi cueva a escribir novelas y a nadie le volverá a importar", concluye Weir, instando a Kurtzman a ponerse en contacto con él si quiere hablar del tema "aunque solo sea para echarme una buena bronca".