Así prepara el final de La maldición de Widow's Bay la temporada 2 de la serie de Apple TV - APPLE TV

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

La maldición de Widow's Bay ha sido renovada por una segunda temporada. La primera entrega de la serie de terror y comedia protagonizada por el ganador del Emmy Matthew Rhys terminaba su andadura en Apple TV este mismo miércoles 17 de junio con un impactante capítulo. Ahora, la creadora de la ficción, Katie Dippold, ha revelado cómo el desenlace cambia todo y qué esperar de la próxima tanda de episodios.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El final de La maldición de Widow's Bay deja al menos dos importantes revelaciones. La primera ocurre cuando Dale encuentra las grabaciones que explican la dinámica de la maldición, comprendiendo que el número de campanadas equivale al número de personas que han de ser sacrificadas para mantener la paz en la isla. Se trata de una verdad que no puede dejar indiferente a nadie.

"Supongo que la única forma en que puedo expresarlo es diciendo que siento que la temporada 1 es casi una precuela de la vida en una isla embrujada", explicó Dippold en una entrevista concedida a Collider. "En la temporada 1 se va empezando a comprender poco a poco lo que está pasando. Creo que la temporada 2 va a ser mucho más divertida. Pero no quiero decir nada más al respecto", añadió.

La otra gran revelación del episodio fue que Ruth no era la última descendiente viva de Richard Warren, sino que había tenido una hija que había acabado siendo la madre de Evan. Así pues, Tom, que estaba dispuesto a acabar con la vida de la anciana si eso significaba poner fin a la maldición, entiende que quien debe morir no es ella, sino su propio hijo.

LA TEMPORADA 2 DE LA MALDICIÓN DE WIDOW'S BAY EXPLORARÁ EL DILEMA MORAL DE LOFTIS

El dilema moral de Tom, cuya única opción para proteger a su hijo parece ser continuar con los sacrificios exigidos, es sin duda algo que se explorará en la segunda temporada, como ha confirmado la creadora. "Sin duda tendremos que profundizar en ello", aseguró.

"Creo que [Tom] no se siente bien. No quiero ponerme demasiado seria, pero uno tiene esos sueños de cómo debería ser la vida y casi siento que puedo 'disneyficar' las cosas. ¿Cuál es la versión Disney de la vida? Y cuando empiezas a darte cuenta de todos los horrores que existen en el mundo real, es difícil de aceptar", reflexionó Dippold. "Hay mucho de esa aceptación al final de la serie, así que es un tema importante que estamos explorando", expresó.

La directora de La maldición de Widow's Bay se mostró también confiada con su plan para el futuro de la serie. "Tengo una idea bastante clara de la segunda temporada, en cuanto a cómo quiero que se perciba, el tipo de cosas que podemos hacer y más detalles de la historia que podemos mostrar", expuso. Dippold añadió que siempre ha tenido una idea de cómo debería terminar la historia de Loftis, si bien no sabe si al final se materializará o no.