Marvel regresa a la Comic-Con de San Diego... ¿con el tráiler de Vengadores: Doomsday?

Archivo - Robert Downey Jr. Speaks onstage during the Marvel Studios Panel in Hall H at SDCC in San Diego, California on July 27, 2024 - ESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY - Archivo

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Tras su sonada ausencia en la edición anterior, este año Marvel Studios volverá a la Comic-Con de San Diego, que tendrá lugar del 23 al 26 de julio. La Casa de las Ideas recuperará su tradicional lugar en el Hall H, la sala más emblemática de la convención, con una presentación de una hora de duración y compartirá con los asistentes importantes actualizaciones de sus próximos proyectos.

Según expone Marvel en su página web, aprovechará su presencia en el evento para ofrecer a los fans "un vistazo entre bastidores a todas las emocionantes novedades que llegarán a los cómics, el cine, la televisión y los videojuegos".

Entre los muchos paneles que se han dado a conocer, destaca sobre todo la presentación de una hora de Marvel Studios en el Hall H, que se espera que esté centrada sobre todo en Vengadores: Doomsday e incluya la proyección de su tráiler oficial. "Únete a Marvel Studios, junto con invitados especiales de todo el Universo Cinematográfico de Marvel, para conocer en exclusiva las próximas novedades", reza la escueta descripción de la presentación.

En todo caso, con tanto tiempo por rellenar y tal como señala ComicBookMovie, es posible que también se aborde el futuro de la franquicia más allá de la cinta que se estrena el próximo 18 de diciembre, hablando quizá de Vengadores: Secret Wars (cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027) y la saga que vendrá después.

Marvel Studios will have their Hall H panel at SDCC on July 25



• Starts at 5:30 PM PT and lasts one hour



• Has ‘special guests’ and ‘an exclusive look at what’s next’ pic.twitter.com/u6HqojYZFH — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 9, 2026

Puesto que la última vez que Marvel Studios estuvo en el Hall H desveló el bombazo de que Robert Downey Jr. iba a ser el gran villano de Vengadores: Doomsday, las expectativas para su presentación de este año son bastante altas... y con razón.

OTROS PANELES DE MARVEL EN LA COMIC-CON DE SAN DIEGO (SDCC)

Aparte de la presentación de una hora, que tendrá lugar el sábado por la tarde, Marvel contará con otros paneles a lo largo de todo el evento. El jueves 23 de julio se desvelarán detalles de los videojuegos Marvel's Wolverine y MARVEL Tokon: Fighting Souls y del cómic Avengers Armageddon, en el que "el Hulk Rojo ha conquistado Latveria y tiene la mirada puesta en la dominación mundial", además de celebrarse un encuentro con el reparto de voces de Marvel Rivals.

#MarvelSDCC is back this year at @Comic_Con with not one, but two booths on the Con floor (#2329 and #2519)! View the panel schedule now, including cosplay meet-ups, giveaways, and more 👀 ⬇️ https://t.co/AFWcND2F4k — Marvel Entertainment (@Marvel) July 9, 2026

El viernes 24 de julio arrancará con una mesa redonda dedicada también a Marvel Rivals, seguida de otra enfocada a X-Men'97, que recientemente estrenaba su segunda temporada. Por último, ese día se analizará el futuro de Marvel Comics.

En cuanto al sábado 25, antes de que tenga lugar la gran presentación de Marvel Studios, los fans podrán asistir a un panel centrado en el nuevo y terrorífico universo Marvel, Midnight Universe y a una mesa redonda especial que supondrá "un recorrido entre bastidores por la narrativa de la Casa de las Ideas, con información privilegiada y anécdotas inéditas sobre cómics de proyectos pasados y futuros".