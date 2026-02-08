Guillermo del Toro confirma que su Frankenstein tendrá versión extendida - NETFLIX

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Frankenstein, la nueva versión cinematográfica del clásico de Mary Shelley que en esta ocasión dirige Guillermo del Toro, es una de las grandes favoritas de cara a los Oscar 2026, donde acumula nueve nominaciones, incluyendo mejor película. El director mexicano ha confirmado que una versión extendida de la cinta protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi verá la luz.

Según informa ScreenRant, a su paso por el Festival de Cine de Sundance, con motivo de la proyección de una copia restaurada en 4K de su opera prima, Cronos, del Toro aseguró a los asistentes que ya había completado el montaje de la versión extendida de Frankenstein.

A pesar de que el director de películas como El espinazo del diablo. El laberinto del Fauno o Pacific Rim no dio una fecha concreta para su lanzamiento, sí confirmó que llegaría más pronto que tarde. La información también destaca que del Toro definió este montaje como una versión "con todas las costuras" de su adaptación del oscuro relato de terror gótico de Shelley.

Teniendo en cuenta los comentarios del cineasta, es de suponer que este montaje extendido del filme incluirá todo el metraje descartado de la versión estrenada en salas y Netflix. Asimismo, conviene señalar que del Toro tampoco anunció dónde verá la luz su versión completa de Frankenstein.

La opción más probable, y por extensión lógica, sería que la versión extendida de Frankenstein se estrenase exclusivamente en Netflix. Sin embargo, también podría aterrizar en otras plataformas de streaming, tener un estreno en cines e incluso dar el salto al formato doméstico en DVD y Blu-ray. Sea como fuere, por ahora toca esperar para averiguarlo.

Del Toro, que se alzó con el Oscar a mejor dirección con La forma del agua en 2018, además de escribir y dirigir Frankenstein, la produce, reveló hace meses que tenía esta película en mente desde que era un niño. "Llevo 20 o 25 años intentando hacerla. De hecho, algunas personas pueden incluso pensar que estoy un poco obsesionado con Frankenstein. Y probablemente tendrían razón. A lo largo de las décadas, el personaje se ha fusionado con mi alma de tal manera que se ha convertido en una autobiografía. No hay nada más personal que esto", expuso.

El reparto de la cinta está formado por Oscar Isaac en el papel del doctor Victor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura y Mia Goth como Elizabeth Lavenza. Al trío protagonista lo acompañan Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz.