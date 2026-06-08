Primera imagen del nuevo Joker en la temporada 2 de la serie de Batman - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Batman: El Cruzado Enmascarado (Batman: Caped Crusader) regresará a Amazon Prime Vídeo con una emocionante temporada 2, que llegará el 31 de julio. Los nuevos episodios incorporarán a más villanos de la célebre galería del Caballero Oscuro, entre ellos el Joker, del que la plataforma ya ha publicado la primera imagen oficial.

A través de su cuenta en X, Prime Vídeo ha confirmado la fecha de estreno de la temporada 2, acompañando el anuncio de varias escenas. La primera de ellas muestra a Batman observando a algo o alguien desde una azotea.

En las dos siguientes puede verse por un lado al comisario Gordon acompañado de Lois Lane mientras se encuentran en lo que parece ser la escena de un crimen en un apartamento donde se encuentra el símbolo de Batman teñido de rojo en una pared, y de otro a Harleen Quinzel sosteniendo su traje de Harley Quinn.

Next month, the Caped Crusader makes his return 🦇. Season 2 of Caped Crusader arrives July 31 to Prime Video—find out more on the IGN website. pic.twitter.com/VFdF20hzLc — Prime Video (@PrimeVideo) June 4, 2026

Sin embargo, la que más ha captado la atención es la del Joker. Como puede apreciarse, bajo una luz tenue que casi oculta por completo su rostro y llevando una gabardina oscura, el Príncipe Payaso del Crimen se encuentra en un escritorio.

UN JOKER MÁS SINIESTRO Y SOMBRÍO

El villano contempla impasible a una de sus víctimas sonriendo y consumida por su virus sentado en un sofá. Aunque la escena no revela demasiado sobre su aspecto, se intuye un diseño bastante fiel al de Batman: La serie animada, aunque con un enfoque mucho más oscuro.

Otras secuencias de esta temporada 2 de la serie producida por Matt Reeves también muestran a Alfred sirviendo el desayuno a Bruce Wayne en la terraza de su mansión, a Batman en un callejón reunido con un niño disfrazado del Fantasma Gris, y a Lois conversando con otra mujer. Así como también al Enigma cometiendo un robo mientras el caballero oscuro ayuda a los guardias y a una misteriosa figura saliendo de entre una llamarada y a un villano de máscara metálica disparándole a alguien.

En este punto, vale la pena recordar que la aparición del Joker ya se intuía en la última escena del décimo episodio de Batman: El Cruzado Enmascarado.

Titulado Noche salvaje, la secuencia final del episodio trasladaba a los espectadores hasta una cochambrosa chabola en las afueras de Gotham. En su interior se hallan los cadáveres de varias personas atadas a sillas que muestran en su rostro la macabra sonrisa de aquellos que han sido envenenados por la mortífera toxina del Joker.

Pero el episodio cobraba un cariz aún más oscuro al mostrar a una de sus víctimas aún con vida, riendo con histeria hasta que sus pulmones fallan y muere.

En ese preciso instante, aparece una mano sosteniendo una jeringa. Acto seguido, comienza a vislumbrarse la inquietante figura del Joker, quien se congratula ya que su veneno es "perfecto".