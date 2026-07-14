Primeras imágenes Carrie, la revisión del clásico de Stephen King que capitanea Mike Flanagan

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Carrie, la primera adaptación en serie del clásico Stephen King, ha lanzado sus primeras imágenes. Mike Flanagan, responsable de títulos como La maldición de Hill House o Misa de medianoche, capitanea esta revisión que actualiza la historia de la inadaptada estudiante de secundaria víctima del 'bullying', a quien da vida Summer Howell, y que llegará a Prime Video el próximo otoño.

Precisamente Howell es la protagonista de la primera y más llamativa de las imágenes en la que aparece la joven confeccionando el vestido que lucirá en su baile de graduación. Un pasaje que, como bien sabrán los conocedores de la legendaria historia de la primera novela de King, marca el gran punto de inflexión para Carrie.

El resto de las instantáneas no son demasiado reveladoras y en ellas se muestra a diversos personajes en el instituto, donde se desarrolla gran parte de la ficción. En algunas de las escenas aparece una joven aparentemente increpando a Carrie, un asustado tumulto de personas, o la sobreprotectora madre de la protagonista, interpretada por Samantha Sloyan, en las gradas del polideportivo.

Your first look at Carrie, a new series from Mike Flanagan, based on Stephen King’s iconic debut novel. Coming this fall to Prime Video. pic.twitter.com/da0Z3xx0ot — Prime Video (@PrimeVideo) July 13, 2026

La serie, que contará con ocho episodios, sigue los pasos de Carrie White, una excéntrica estudiante que "ha pasado su vida recluida en su casa con su madre Margaret, que la protege ferozmente. Después de que la inesperada e inoportuna muerte de su padre fuerce su entrada en el implacable ecosistema de la escuela pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso que sacude su comunidad, con la continua presión y crueldad de la era de las redes sociales y el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que llegan con su adolescencia", según adelanta la sinópsis oficial.

CARRIE, UN TÍTULO MÍTICO

Carrie promete profundizar en los personajes y las tensiones que desencadenan en la devastadora noche de graduación, una historia creada por King que profundiza en la bondad humana frente a la crueldad.

La primera novela de Stephen King, Carrie, se publicó en 1974 y marcó el inicio de una de las carreras literarias más icónicas del mundo, en la que sus libros han vendido más de 350 millones de ejemplares. Su primera adaptación cinematográfica, dirigida por Brian De Palma en 1976, fue nominada a dos premios Oscar, y convirtió a Carrie en un auténtico fenómeno cultural.

Junto a Howell (Cazador contra cazador), en el papel de Carrie y Sloyan (Misa de medianoche), como Margaret White, el reparto se completa con Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Elle) como Chris Hargensen, Joel Oulette (Mi vida con los chicos Walter) como Tommy Ross y Josie Totah (The Buccaneers: aristócratas por amor) como Tina, entre otros.

Flanagan, que ya adaptó otra obra de King en la secuela de El Resplandor titulada Doctor Sueño, es el guionista, showrunner y productor ejecutivo de Carrie, además de dirigir cuatro de los episodios. Además, Stephen King también participa como productor ejecutivo y la serie es una producción de Amazon MGM Studios.