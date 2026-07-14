Ryan Reynolds huye de territorio enemigo, con la ayuda de Kenneth Branagh, en el tráiler de MayDay - APPLE TV

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

MayDay, la comedia de acción protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, estrena su primer tráiler. El filme, que sigue a un teniente de la Marina estadounidense perdido en territorio soviético durante la Guerra Fría, se estrena en Apple TV el próximo 4 de septiembre.

"Estás cruzando el espacio aéreo soviético", advierte una voz en off al inicio del trepidante tráiler que muestra al teniente Troy Kelly (Reynolds) despertando atado en una cama mientras recuerda el tremendo ataque que sufrió y que le obligó a eyectarse de su avión justo antes de que explotara.

Si bien esa acción salvó su vida, acabo costándole un buen golpe justo donde le encontró el dueño del lugar: Nikolai Ustinov (Branagh). Personaje que entra a escena poco después, explicándole que tuvo que atarle para realizarle una operación. "Yo admiro mucho tu país", le confiesa, prometiendo echarle una mano para regresar.

Así, ambos protagonistas comienzan una aventura llena de vertiginosas peleas a través de territorio hostil en el que se tendrán que superar no pocos enemigos y obstáculos.

La película, que promete darle un giro inesperado al thriller de espionaje, está dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, socios que han colaborado en títulos como Vacaciones o Noche de juegos.

"Las buddy movies de los años 80 eran una mezcla extraña y cautivadora de humor, peligro y corazón. 'Mayday' es nuestro homenaje a ese género", afirman los directores en un comunicado en el que también adelantan que, en su aventura ambientada en la Guerra Fría, la "insólita pareja que forman Ryan Reynolds y Sir Kenneth Branagh" explorarán "qué significa ser patriota" y, sobre todo, "qué significa ser humano".

"Cuando el impetuoso teniente de la Marina estadounidense Troy 'el asesino' Kelly (Reynolds) es enviado a una misión secreta a territorio soviético en mitad de la Guerra Fría, la operación salta por los aires y lo deja atrapado tras las líneas enemigas. Nikolai Ustinov (Branagh), un rudo exagente de la KGB aficionado a la cultura de EE. UU lo encuentra, y Troy se da por muerto, pero entre ellos surge una insólita alianza que quizá permita a Troy escapar", reza la sinópsis oficial del filme.