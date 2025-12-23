La temporada 3 de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo ficha a una estrella de Mindhunter para un titánico personaje - DISNEY+/NETFLIX

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo continúa su andadura en Disney+, estrenando un episodio cada semana. Por su parte, la tercera temporada, que adaptará la tercera novela de la saga homónima escrita por Rick Riordan y comenzó su rodaje el pasado mes de agosto, ha incorporado nuevos nombres a su reparto, incluyendo a una estrella de Mindhunter.

Según ha dado a conocer el servicio de streaming, Holt McCallany, que dio vida al detective Bill Tench en la ficción de Netflix, encarnará al titán Atlas en la próxima entrega de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, que se basará precisamente en el libro titulado La maldición del titán.

Al igual que en la mitología griega, en la obra de Riordan, Atlas es un titán condenado por Zeus a sostener el peso del cielo tras la guerra entre dioses y titanes. Está previsto que el personaje aparezca en seis episodios de la tercera temporada y, dado que en la saga literaria su participación va más allá del tercer volumen, es de esperar que también se le vea en siguientes entregas.

El de McCallany no es el único nuevo fichaje y es que también se ha anunciado que David Costabile será una estrella invitada recurrente en la entrega, dando vida al Dr. Thorn, el severo director de una academia militar que es más de lo que parece. Jesse L. Martin interpretará al padre humano de Annabeth, con el que la joven tiene una relación complicada.

Entre las nuevas incorporaciones al elenco que ya se habían dado a conocer anteriormente se encuentran las de Olive Abercrombie y Levi Chrisopulos como Bianca y Nico di Angelo, respectivamente, Dafne Keen como la diosa Artemisa y Saara Chaudry como la cazadora Zoë Nightshade.

La segunda temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo está protagonizada por Walker Scobell como el héroe titular, Leah Sava Jeffreis como Annabeth Chase, Aryan Simhadri como Grover Underwood, Dior Goodjohn como Clarisse La Rue, Charlie Bushnell como Luke Castellan y Daniel Diemer como Tyson.