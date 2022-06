¿Quiénes son los Illuminati de Doctor Strange 2 y cómo se formaron?

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

La irrupción de los Illuminati, la poderosa y secreta alianza de héroes, liderada por el profesor Charles Xavier de Sir Patrick Stewart en Doctor Strange 2, ha hecho que los fans del UCM enloquezcan. Y es por esta razón que muchos seguidores marvelitas se preguntan ya cómo se formó esta versión del cónclave secreto de Marvel y quiénes son los miembros que lo forman en la cinta de Sam Raimi que ya está disponible en Disney+.

Ante tal cuestión, conviene recordar que este consejo actúa en el más absoluto secreto; obran por completo a espaldas de la humanidad y cargan sobre sus hombros con la compleja responsabilidad de tomar decisiones que podrían cambiar enteramente el destino del mundo. No obstante, para que su modus operandi funcione y puedan llevar a buen puerto su cometido, los Illuminati permiten que algunos de los campeones más poderosos del universo se unan a sus filas.

Como esto incluye a las variantes de los superhéroes y personajes de la Tierra-616 que todavía no han hecho su incursión dentro del Universo Cinematográfico Marvel, se hace necesario repasar cuáles son sus miembros fundadores y quiénes forman parte de él en la Tierra-838.

STEPHEN STRANGE 838, EL FUNDADOR DE LOS ILLUMINATI

Esta versión del Hechicero Supremo perteneciente a la Tierra-838 fue quien fundó los Illuminati. Y aunque se desconoce en qué momento se formó este cónclave, dicha sociedad secreta ya estaba en activo cuando el Thanos de Josh Brolin se encontraba en la búsqueda de las Gemas del Infinito para ejecutar sus planes para diezmar a la población del universo.

Esta variante del Maestro de las Artes Místicas empleó el conocimiento que albergaba en su interior el Darkhold para hallar la manera de vencer a Thanos en múltiples realidades. En su empeño, mientras vagaba por el multiverso, encontró al fin el modo de evitar que esgrimiese el Guantelete del Infinito: con el poder del legendario, Libro de Vishanti.

Sin embargo, toda magia tiene un coste, y en este caso, el precio a pagar fue la destrucción de toda una realidad. Y es que, deambular por el multiverso es peligroso y extremadamente arriesgado, incluso para alguien tan experimentado como Strange, ya que estas incursiones pueden ocasionar el choque de diferentes realidades y provocar la destrucción de una de ellas o de ambas.

Con esto en mente y para evitar que la imprudencia y la arrogancia de este Strange causara la desaparición de la Tierra-838, los Illuminati decidieron ejecutar a su Doctor Strange. De hecho, él mismo apoyó tal decisión. No obstante, antes les advirtió de que un día, otras versiones de sí mismo podrían cruzar los límites entre universos y poner a todos en peligro.

Tras su muerte, los Illuminati ocultaron los hechos sobre como sucumbió, haciendo creer a todos que pereció a manos de Thanos. Una complicada, pero inteligente maniobra que les permitió seguir actuando en secreto mientras mantenían la ilusión de que un mártir uniría al mundo y marcaría el inicio de una era de prosperidad.

BARÓN MORDO, HECHICERO SUPREMO

En esta realidad alternativa, el personaje de Chiwetel Ejioffor, el Barón Mordo, nunca se convirtió en un villano ni tomó la decisión de acabar con todos los magos del mundo. De hecho, tanto él como Stephen mantuvieron siempre su estrecha relación hasta que el Darkhold consumió por completo a Strange y terminó por provocar la desaparición de billones de vidas.

Tras la muerte de su amigo, Mordo, tomó su lugar como Hechicero Supremo y, por tanto, ocupó su posición como miembro de los Illuminati. Como representante de los portadores de la magia entre las filas de los Illuminati, la misión del actual maestro de las artes místicas de Tierra-838 es la de decidir cómo afrontar las amenazas místicas que amenazan con destruir el equilibro de la realidad.

PATRICK STEWART - PROFESOR X

El de Sir Patrick Stewart como Charles Xavier era uno de los regresos ya confirmados... y no por eso menos ilusionantes. Siempre es un placer volver a disfrutar del actor británico como líder de la Patrulla X y, en este caso, de los Illuminati de la Tierra 838, la realidad alternativa en la que transcurre parte de la trama de la película de Raimi. Y mucho ojo, porque tal y como sabrán quienes hayan visto ya el filme, el legendario Xavier tienen también su gran momento en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Por otra parte, cabe destacar que esta versión del Profesor X emplea para desplazarse una futurista silla dorada. Un peculiar detalle que a muchos de los fans marvelitas les resultará familiar, puesto que parece tratarse de la misma que aparecía en la serie de animación de los 90 de los X-Men.

Un detalle que parece resultar significativo, puesto que Disney+ planea lanzar a mediados de 2023, X-Men 97. Un reinicio de la mítica ficción animada del equipo mutante, por lo que la aparición de Xavier en la cinta de Raimi podría indicar que el grupo de héroes liderados por Xavier formarán parte oficialmente del UCM.

JOHN KRASINSKI - MR. FANTÁSTICO

Fiel a su cita con el 'fan-service', la cinta de Raimi ofrece a los fans de Marvel lo que han estado reclamando desde hace años: Que John Krasinski encarne a Reed Richards en el nuevo salto de Los 4 Fantásticos a la gran pantalla.

De momento, y en la Tierra 838, variante en la que acaba Strange junto con América Chávez, el Mr. Fantástico sí tiene el rostro de Krasinski y forma parte de Los Illuminati. Y, al igual que su homólogo en Tierra-616, esta versión del personaje, también está casado y es padre.

ANSON MOUNT - BLACK BOLT

La serie de Inhumans ha sido uno de los fracasos más sonados de Marvel. Algo que no ha impedido que el juguetón de Raimi haya rescatado a este personaje, de nuevo con el rostro de Anson Mount, el actor que le dio vida en los ocho capítulos de la miniserie, disponible ahora en Disney+, que vio la luz en septiembre de 2017 en la cadena ABC. El personaje de la voz devastadora es también miembro de los Iluminati.

HAYLEY ATWELL - CAPITANA CARTER

No es la primera vez que Peggy Carter se convierte en supersoldado en el UCM, ya lo hizo en la serie de animación What If...?, pero sí es la primera vez que lo hace en imagen real. Ella, la poderosa y valerosa Capitana Carter, forma parte de los Illuminati en una realidad donde fue Peggy, y no Steve Rogers, la inoculada con el suero del supersoldado.

Sin embargo, algo que no queda claro en el filme protagonizado por Benedict Cumberbatch, es si se trata de la misma variante que aparece en la serie de animación de Marvel. No se debe olvidar que en dicha serie la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen asesinó a la Capitana Carter y eliminó a los miembros del cónclave secreto.

LASHANA LYNCH - CAPITANA MARVEL

En esta realidad también hay otra Capitana Marvel. En este caso se trata de Maria Rambeau, el personaje interpretado por Lashana Lynch y gran amiga de Carol Danvers. Fue ella la que adquirió los tremendos poderes cósmicos al entrar en contacto con la Gema del Espacio, el conocido como Teseracto. Junto a los citados Xavier, Black Bott, Peggy Carter, Mr. Fantástico y Mordo (Chiwetel Ejiofor) forma los Illuminati de la Tierra 838.

Curiosamente, y ya dentro del UCM, en la Tierra-616, su hija, Mónica Rambeau, acaba de obtener sus espectaculares poderes como resultado de los acontecimientos relatados en WandaVision.