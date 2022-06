Charlize Theron revela la verdad tras sus cameos en The Boys y Doctor Strange 2 de Marvel

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Charlize Theron ha irrumpido en el actual y muy saturado mundo de los superhéroes por partida doble. En las últimas semanas la actriz ha hecho un cameo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, así como en la tercera temporada de The Boys.

El primer capítulo de la temporada 3 de The Boys muestra una escena de Dawn of the Seven, una película producida por Vought. Ficción dentro de la ficción cuya batalla final enfrenta a Patriota, Queen Maeve, A-Train, Starlight y Black Noir contra Stormfront, que en esa película dentro de la serie está interpretada por Theron.

Semanas antes, la actriz sudafricana sorprendió también apareciendo en la escena post-créditos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, donde interpretó a Clea. La poderosa hechicera aparece en mitad de las calles de Nueva York para cruzarse en el camino de Strange. "Has causado una incursión y la vamos a arreglar", dice ella antes de animarle a que la acompañe a otra dimensión.

En una entrevista con Variety le preguntaron a la estrella qué cameo le habían ofrecido antes, y reveló que Seth Rogen, productor ejecutivo de The Boys, contactó con ella antes que Kevin Feige. "Seth me lo pidió hace un tiempo y haría cualquier cosa por él y todos sus socios de Point Grey, los amo absolutamente y nos cuidamos mutuamente. Me encanta la serie. Creo que es muy inteligente", reveló.

"Cuando Marvel Studios me llamó, fui muy transparente sobre The Boys, y me dijeron: 'Esto es genial'. Quiero decir, The Boys es una sátira. Creo que hay espacio para todo, y no significa otra cosa que la gente está interesada en este tipo de universos en este momento", añadió.

Tras su aparición en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, los fans se preguntan si, dada la importancia del personaje que ha interpretado en esa breve escena, Theron continuará formando parte del Universo Cinematográfico Marvel. Por el momento nada se ha confirmado, pero cabe destacar que en los cómics Clea se convierte en esposa de Stephen Strange.