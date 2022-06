Así se rodó la escena más brutal de un Iluminati en Doctor Strange 2

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Doctor Strange 2 sigue arrasando en los cines de todo el mundo, y uno de sus protagonistas, Anson Mount, el actor que encarna a Black Bolt (Rayo Negro) en la película, es uno de los que él mismo ha realizado sus escenas acrobáticas. Y un nuevo vídeo de detrás de las cámaras lo muestra llevando a cabo una espectacular secuencia aérea en la cinta de Sam Raimi.

Como los fans del Universo Cinematográfico Marvel ya sabrán, Mount encarnó al héroe de la voz devastadora en la fallida serie de 2017 Inhumans. Pero gracias a las infinitas posibilidades que alberga el multiverso de Marvel, el intérprete ha vuelto a meterse en la piel del líder de los inhumanos en el filme protagonizado por Benedict Cumberbatch.

Sin embargo, como en cualquier historia de la Casa de las Ideas, en las películas, los personajes son capaces de lograr grandes hazañas. Es por eso, que, para llevar a cabo las escenas de mayor exigencia física, los actores deben estar en plena forma corporal.

Y en el caso de Anson Mount así es. El actor ha publicado un vídeo a través de su cuenta en Twitter donde aparece ejecutando él mismo una de las acrobacias para una escena de Doctor Strange 2.

"Primer ensayo de "Dr. Strange": aterrizaje clavado. Gracias al increíble equipo de acrobacias y al productor Richie Palmer por hacerme sentir tan bienvenido y tan rápido... a pesar de estírarme los calzoncillos", comentó Mount en su tuit con el que acompañaba al vídeo.

Tal y como puede verse en las imágenes, el actor sujeto por un arnés aparece colgado a una gran altura mientras desciende rápidamente hasta la colchoneta en la que aterriza haciendo diana. Una maniobra que sin duda forma parte del ensayo para las secuencias de acción en las que aparece como miembro de los Illuminati.

Eso sí, tras su breve reaparición en el Universo Marvel con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, por el momento se desconoce si Anson Mount volverá a encarnar a Black Bolt en futuros proyectos de la Casa de las Ideas.

First “Dr. Strange” rehearsal: landing nailed. Thanks to the incredible stunt team and to producer Richie Palmer for making me feel so welcome so quickly… despite the wedgie. #DoctorStrange #MultiverseOfMadness #BlackBolt #stunts @Marvel pic.twitter.com/ClShgS7TGO