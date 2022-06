¿Marvel prepara una película o serie de Capitana Carter en imagen real?

MADRID, 22 May. (culturaOcio) -

Hayley Atwell, la actriz que da vida a Peggy Carter, ha retomado su papel en el Universo Marvel primero en la serie de animación What If...? y ahora también en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. En estos dos últimos títulos, la actriz ha interpretado a una versión alternativa del personaje que, al ser inoculada con el suero del supersoldado, se convierte en Capitana Carter. La poderosa heroína se ha ganado un hueco en el corazón de los fans marvelitas y ya son muchos los que se preguntan si la actriz protagonizará su propia serie o película en solitario dentro del UCM.

De hecho, la propia Atwell ha manifestado en reiteradas ocasiones lo mucho que le gustaría continuar con su personaje en un proyecto en solitario. Un sueño que la actriz podría al fin ver cumplido.

Aunque por el momento no hay confirmación oficial por parte de Disney+ o del propio mandamás de Marvel, Kevin Feige, según Derek Cornell, de The DisInsider Show, una nueva información apunta a que Marvel Studios estaría interesado en que así sea.

"No estamos seguros de si se trata de una serie, pero hemos escuchado que la Capitana Carter tendrá un proyecto en imagen real. Serie o película, pero algo hay en marcha", apuntó Cornell casi al final de su nuevo vídeo del programa en Youtube.

Como los seguidores más acérrimos ya sabrán, no es la primera vez que Peggy Carter se convierte en supersoldado en el UCM, ya lo hizo en la serie de animación What if...?, pero la secuela de Doctor Strange sí ha sido la primera vez que el personaje aparece en imagen real.

Atwell lleva interpretando a Peggy Carter desde que su personaje debutase por primera vez en Capitán América: El primer vengador en 2011. Posteriormente, el personaje no solo regresó en las secuelas protagonizadas por el Steve Rogers de Chris Evans, también lo hizo en la saga de los Vengadores y en la primera entrega de Ant-Man. Y antes de protagonizar Agente Carter en ABC, la actriz también apareció en varios capítulos de Agentes de SHIELD.