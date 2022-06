Marvel busca director de primer nivel para Los 4 Fantásticos

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque hay muchos títulos de la Fase 4 muy esperados, si hay uno que despierta una gran expectación entre los fans es el reboot de los Cuatro Fantásticos. Tras la salida de Jon Watts, realizador de 'Spider-Man: No Way Home', por diferencias creativas, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, está a la búsqueda de un relevo. Eso sí, parece ser que el mandamás de la Casa de las Ideas quiere que sea un director de alto perfil y renombre para ponerse tras las cámaras del regreso de la gran familia marvelita.

Según revela Justin Kroll, de Deadline, Feige quiere repetir un movimiento similar al que vivió 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'. La secuela en solitario liderada por Benedict Cumberbatch iba a estar dirigida por Scott Derrickson, quien ya se hizo cargo de la primera entrega. Sin embargo, Derrickson abandonó el proyecto por diferencias creativas, lo que provocó la entrada de Sam Raimi, el aclamado cineasta y artífice del éxito de la primera trilogía de Spider-Man.

"Los Cuatro Fantásticos es fácilmente la más complicado en lo referente a asignación de dirección de Marvel", escribió Kroll, agregando que era poco probable que el estudio elija a un candidato "a corto plazo, ya que ni siquiera están cerca de reducir [la] larga lista de candidatos".

Aunque no haya una lista corta de posibles directores, Kroll destaca "la gran mezcla de candidatos" que Feige está barajando, entre los que hay "varios de gran renombre". "Una fuente cerca al proceso [dice] que Kevin Feige no quiere [supervisar] todo el rodaje y tras no tener que preocuparse por eso con Raimi [con 'Doctor Strange 2'], está más que dispuesto a [tener] el mismo resultado con este proyecto", escribió el periodista en redes sociales.

Marvel suele combinar la apuesta por cineastas provenientes del cine independiente, el propio Jon Watts, antes de dirigir la nueva trilogía de Spider-Man, realizó títulos como 'Clown' o 'Coche policial'; con cineastas de renombre como Taika Waititi, Ryan Coogler, Cate Shortland, Chloé Zhao o el ya mencionado Sam Raimi.

¿REPETIRÁ JOHN KRASINSKI COMO MR. FANTÁSTICO?

La salida de Watts fue en buenos términos, ya que, en su comunicado sobre su marcha, Kevin Feige y Louis D'Esposito, copresidente de Marvel, compartieron su deseo de volver a colaborar con el cineasta. "Estábamos ansioso por continuar nuestro trabajo con él para traer a los Cuatro Fantásticos al UCM, pero entendemos y apoyamos sus razones para dejar el proyecto. Somos optimistas de que tendremos la oportunidad de trabajar con él de nuevo en algún momento", señalaron.

Sin fecha de estreno aún, queda la incógnita principal: ¿quiénes serán los que interpreten a la primera gran familia marvelita? Cierto es que John Krasinski ha encarnado a Míster Fantástico en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', pero se trataba de una variante de la Tierra-838, mientras que el resto de producciones del UCM están situadas en la Tierra-616, lo que implica que el Reed Richards de Krasinski no tiene por qué repetir en el debut oficial del cuarteto de superhéroes, lo que abre la puerta a que sea otro actor el que encarne al elástico personaje.