Filtración masiva Marvel confirma un nuevo Iron Man y el futuro del Spider-Man de Andrew Garfield y Miles Morales

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Desde hace ya casi una década, Marvel Studios y Sony Pictures mantienen un acuerdo de cesión de derechos para que los primeros puedan utilizar a Spider-Man y algunos de sus personajes dentro del UCM. Con Spider-Man: No Way Home, la franquicia incluso contó con los arácnidos anteriores, los de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ahora acaban de darse nuevos detalles sobre el futuro de este último.

Desde que regresara en la tercera película de Tom Holland, muchos fans han pedido a Sony que retome la cancelada The Amazing Spider-Man 3. Y el insider MyTimeToShineHello ha confirmado que la cinta de 2021 no será la última vez que Garfield interprete a su Peter Parker.

"¿Algún plan para el Spidey de Garfield después del reboot?", pregunta un fan, que recibía respuesta afirmativa por parte del insider. A continuación, el mismo usuario pregunta lo siguiente: "¿Esos planes implican una película en solitario o son más bien cameos locos?". La fuente le responde que Garfield aparecerá en "otro tipo de cosas", dejando claro que, por ahora, The Amazing Spider-Man 3 no es una realidad.

Una vez más, el fan cuestiona si existen planes para que el actor sustituya a Holland como el siguiente Spider-Man del UCM. Esta vez, la respuesta de MyTimeToShineHello es negativa. Sin embargo, estas informaciones coinciden con los rumores previos que apuntaban a que Garfield regresará al UCM en Vengadores: The Kang Dynasty o, al menos, en Vengadores: Secret Wars. Puede que por el momento no se vaya a retomar su franquicia propia, pero parece que el personaje no ha dicho su última palabra en la gran pantalla.

A su vez, otra de las filtraciones del insider apunta hacia el futuro de Miles Morales y Spider-Gwen. Ambos son los protagonistas de la saga animada Spiderverse, pero el público anhela verles en imagen real. Un seguidor de MyTimeToShineHello le pregunta si esos sucederá pronto, y la respuesta ha sido muy llamativa.

"Sí", ha confirmado la fuente. De esta forma, ambos héroes darán el salto al nuevo formato de manera inminente. Se desconoce si eso ocurrirá dentro del UCM o si será en el Universo Spider-Man de Sony como una escisión de su franquicia animada. En este último caso, se enfrentarían a villanos como Venom o Morbius, entre otros.

Por otro lado, el insider también comentó acerca de otros personajes. Uno de ellos fue Black Cat (Gata Negra). Hasta ahora no ha aparecido en el UCM y tampoco en el Universo de Sony. Muchos confiaban en que la nueva trilogía de Tom Holland contase con ella, pero las noticias que llegan no son buenas.

"¿Alguna información sobre si Marvel Studios planea usar a Black Cat en la nueva trilogía del Spidey de Tom Holland, o Sony se la quedará para sus tontos spin-offs?", pregunta un seguidor. "Sony no se lo permitirá", replica MyTimeToShineHello. Por tanto, es posible que la compañía que mantiene sus derechos tenga en mente realizar una película propia sobre ella.

EL FUTURO DE MARVEL

Al margen de los personajes relacionados con Spider-Man, el insider dejó caer cómo se estructurarán los siguientes pasos del UCM. Por ejemplo, confirmó que Wanda Maximoff no regresará antes de 2026, año en el que se estrenará Vengadores: The Kang Dynasty. También reveló el regreso de Jessica Jones en Daredevil: Born Again.

Además, la compañía estaría planeando la llegada de los Jóvenes Vengadores, grupo de héroes que poco a poco está empezando a formar en la Saga del Multiverso. "El plan es rodar un proyecto de Jóvenes Vengadores el próximo año", asegura. Y también anticipa el regreso de Caballero Luna con una segunda temporada y en las dos películas de Vengadores.

Sin embargo, una de las respuestas que más curiosidad ha despertado tiene que ver con Iron Man. El personaje al que interpretó Robert Downey Jr. murió en Vengadores: Endgame en 2019. Desde entonces, la compañía se quedó huérfana de su héroe más popular. Por ello, tendrían en mente rescatarlo, aunque de una forma distinta.

"¿Alguna vez tendremos a otro Iron Man de vuelta? ¿Tendremos que esperar hasta el reinicio?", se pregunta un usuario. "Sí", responde el insider, confirmando que alguna variante de Tony Stark, sea o no la de Downey Jr., aparecerá en el futuro del UCM. "¿Antes del reinicio?", insiste el fan, en referencia a los planes de la compañía de hacer un reboot de su universo tras Secret Wars. "Antes del reinicio", confirma MyTimeToShineHello.

En caso de ser cierto, Iron Man se unirá al resto de héroes del UCM en su lucha multiversal contra Kang. Lo más probable es que Marvel Studios opte de nuevo por su icónico actor, empleando una variante similar de alguna línea temporal en la que siga con vida. Aunque otra opción sería la de buscar un nuevo intérprete que le reemplace y se quede de cara al futuro de la saga después del mencionado reboot.