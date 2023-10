Kevin Feige confirma qué series son canon y cuáles no en el Universo Marvel

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel cumple 15 años y ha superado ya los 40 proyectos entre cine y televisión. La franquicia, dividida en fases, ha presentado al público a numerosos héroes y villanos. Pero Kevin Feige, presidente de la compañía, ha anunciado que no todo lo producido por el estudio es canon.

La Casa de las Ideas está a punto de publicar el libro The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. En él se recoge toda la cronología oficial de la saga. Y en un fragmento, Feige desvela que no todas sus series forman parte de la línea temporal principal del UCM.

"En cuanto al Multiverso, reconocemos que hay historias (películas y series) que son canónicas de Marvel pero que fueron creadas por diferentes narradores durante diferentes períodos de la historia de Marvel. La línea de tiempo presentada en este libro es específica de la Sagrada Línea Temporal del UCM hasta la Fase 4", indica el ejecutivo.

De esta forma, y aunque no lo expone abiertamente, Feige deja caer que todas las series no producidas por Marvel Studios quedan fuera del canon principal de la franquicia. Ese sería el caso, por ejemplo, de las series de Netflix protagonizadas por Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Puño de Hierro.

Tampoco se detalla si Agentes de S.H.I.E.L.D. entraría dentro del grupo de producciones canónicas, aunque no parece probable. La serie contradecía algunos puntos de las películas e incluso ha sido ignorada al introducir un Darkhold totalmente distinto al de aquella en Bruja Escarlata y Visión. En el mismo punto estaría la serie de Inhumanos.

De hecho, todas las series anteriores a Wandavision estarían excluidas de la Sagrada Línea Temporal y tendrían lugar en ramificaciones del multiverso. Sin embargo, pese a que ahora mismo no sean canon en el sentido estricto, Feige no les cierra la puerta. "A medida que avanzamos y profundizamos en la Saga del Multiverso, nunca se sabe cuándo las líneas temporales pueden chocar o converger (guiño, guiño/alerta de spoiler)", sentencia el gran jefe del UCM.

Con estas palabras, Feige deja claro que su intención es la de unir cuantas más franquicias posibles en The Kang Dynasty y Secret Wars, las dos películas de los Vengadores que pondrán fin a la Saga del Multiverso. La primera de ellas se estrena el 1 de mayo de 2026 y la segunda el 7 de mayo de 2027.