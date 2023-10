El Spider-Man de Andrew Garfield montando un T-Rex: Así era la loquísima película de los Seis Siniestros de Marvel

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Antes de que Spider-Man debutase en el Universo Cinematográfico de Marvel, Sony comenzó a desarrollar una película del arácnido de Andrw Garfield en la que se enfrentaría a los Seis Siniestros, el grupo de villanos clásicos de los cómics. Finalmente el proyecto fue cancelado, pero una parte de su sorprendente sinopsis ha salido a la luz.

La Casa de las Ideas ha publicado el libro MCU: The Reign of Marvel Studios. En él se detallan algunas partes de la película que iba a servir de continuación spin-off para The Amazing Spider-Man 2. La presencia de los Seis Siniestros era anticipada al final de aquel filme en el que el personaje de Garfield incluso se enfrentaba a Rhino.

Pero, a pesar de que las historias de los Seis Siniestros son habituales en los cómics del trepamuros, la cancelada película iba a ser muy diferente. "A finales de 2014, [el guionista Drew Goddard] tenía un borrador que llevaba a Spider-Man y sus villanos a la Tierra Salvaje", descubre el libro. Sería en esa isla prehistórica donde ocurriría una secuencia absolutamente surrealista. "Spider-Man montaría en T-Rex", narran los autores.

En realidad, en algunas viñetas, Spider-Man ya se ha tenido que enfrentar a dinosaurios, como en los cómics de Avenging Spider-Man 14 y 15. Incluso existe una versión T-Rex del héroe que apareció en la película Spider-Man: Cruzando el Multiverso.

Al margen de esa impactante escena, el libro también expone que el superhéroe se vería obligado a aliarse con los Seis Siniestros. Y es que, aunque se desconoce cómo habrían llegado todos ellos a la Tierra Salvaje, existiría un villano aún más malvado que los demás. Se trataría de Gog, otro antagonista de los cómics de Marvel y especialmente de Spider-Man.

El Doctor Octopus habría intentado liberarle de una dimensión paralela y hacerle miembro de los Seis Siniestros. La película fue cancelada después de que The Amazing Spider-Man 2 no funcionase como Sony esperaba. Tras esto, la compañía llegó a un acuerdo con Marvel Studios para reiniciar al lanzarredes y ofrecer la nueva versión de Tom Holland.