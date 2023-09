Filtración de Secret Wars: Spider-Man (Tom Holland) será el líder en Avengers 6

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Secret Wars será la película con la que Marvel culminará su Saga del Multiverso y, según algunos rumores, también el resto de filmes con personajes Marvel dentro y fuera del UCM. Y nuevas informaciones apuntan a que una de las figuras clave de su ambiciosa trama será el Spider-Man de Tom Holland.

Hasta ahora, muy pocos personajes del UCM conocían la existencia del Multiverso. Entre ellos se encuentran Bruja Escarlata, Kang, Loki, Doctor Strange, Wong y, Peter Parker, quien ya tuvo su propia aventura multiversal No Way Home.

Es por eso que, desde hace ya varios meses, los seguidores marvelitas barajan la posibilidad de que el trepamuros sea uno de los grandes protagonistas tanto de Vengadores: The Kang Dinasty y especialmente de su secuela, Secret Wars, que tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026.

Algo que no sería en absoluto sorprendente. Desde que probase su valía en Capitán América: Civil War, Spider-Man no solo ha demostrado que madera de héroe, sino, además, estar a la altura de cada enemigo y batalla en la que ha participado.

Además, a lo largo de sus múltiples aventuras, tanto en solitario como junto al resto de los Vengadores, el joven Peter Parker ya ha acumulado la experiencia suficiente, y ha recibido fuertes varapalos que han servido para curtir su personalidad como la muerte de Tony Stark o más tarde de la propia tía May, para tomar ahora una posición de liderazgo entre los héroes. Así, según ha publicado CanWeGetSomeToast en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, el Peter Parker de Holland estará en Vengadores: Secret Wars.

Pretty much. Although some of those Fox-Verse Marvel characters won’t be making it out of #Deadpool3…



It’s just missing Tom Holland’s Spider-Man as the lead of #AvengersSecretWars. Tobey Maguire’s Spidey will appear, but he won’t be a lead. https://t.co/WAhmZ2plSg pic.twitter.com/MqZ9Qzla2v