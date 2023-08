La escena eliminada de Spider-Man: No Way Home con la otra llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield al UCM

Revelada una escena eliminada de Spider-Man: No Way Home con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Revelada una escena eliminada de Spider-Man: No Way Home con Tobey Maguire y Andrew Garfield - SONY/MARVEL

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

La tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, reunió por primera vez en pantalla a las tres versiones del arácnido. Tobey Maguire y Andrew Garfield regresaron como sus dos variantes de Peter Parker para ayudar al de Holland en su nueva misión. Y una nueva escena que no llegó a aparecer en la película ha sido desvelada.

El libro Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie acaba de salir a la venta. En él se recogen muchos artes conceptuales de la cinta, algunos de los cuales fueron descartados. Y entre ellos se ha descubierto una versión alternativa de la escena en la que el Peter de Holland conoce a los otros dos lanzarredes.

The Spider-Man: No Way Home: The Art of the Movie book, which was recently released worldwide, revealed a deleted scene featuring Benedict Cumberbatch's Doctor Strange, Tobey Maguire, and Andrew Garfield.#gear5 #ONEPIECE1071 #sundayvibes #Spiderman pic.twitter.com/QdnZggjlm0 — AnimeHeroHQ (@AnimeHeroHQ) August 6, 2023

En el filme, esta escena tiene lugar justo después de la muerte de Tía May. Peter está desolado en la azotea de un edificio. Allí le encuentran MJ y Ned, a quienes acompañan Peter 2 y Peter 3. Los héroes mantienen una conversación con su variante joven en la que le explican cómo sobrellevar la pérdida y el duelo. Esta misma escena, según los artes conceptuales, no iba a ser del todo así.

El resultado de la secuencia iba a ser el mismo: Los tres Peter charlarían sobre el doloroso tema y abrirían su corazón ante sus variantes, ayudando al más joven héroe a ver la luz al final del túnel. Pero quien los lleva hasta esa azotea no son MJ y Ned, sino el mismísimo Doctor Strange. En la película, el personaje queda atrapado en la Dimensión Espejo cuando el Spider-Man de Holland le da esquinazo. Al parecer, en versiones previas de la historia, conseguiría escapar de allí antes de la batalla final.

Por ello, es él quien lleva a los personajes de Maguire y Garfield hasta el protagonista a través de sus portales mágicos. En Spider-Man: No Way Home, ambos llegan a la película gracias a esos portales, solo que es Ned quien los abre desde casa de su abuela mientras intenta dar con su mejor amigo.

Al final, los tres Peter se ponen manos a la obra y consiguen curar a los villanos que asolan la ciudad y que ponen el multiverso en peligro. Una vez conseguido, los personajes de Maguire y Garfield regresaron a sus respectivas realidades. Y, aunque es posible que nunca más vuelvan al cine, existen rumores acerca de nuevos retornos en Vengadores: The Kang Dyansty o Secret Wars, así como de nuevas películas individuales.