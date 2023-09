Avengers 6: Secret Wars será un reboot masivo de todas las películas Marvel

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars son las dos películas con las que Marvel pondrá fin a su Saga del Multiverso. Pero, según los últimos reportes, también supondrá el inicio de una nueva era dentro del UCM. Y es que la compañía estaría planeando realizar un gran reboot que afectará a todas las películas de sus superhéroes en la historia del cine.

Las críticas y la recepción de las propuestas después de la Saga del Infinito no están siendo tan buenas como en los primeros 10 años del UCM. Por ello, según informan varios insiders, Marvel habría tomado la drástica decisión de resetear su universo para poder ofrecer algo nuevo y fresco, en lugar de continuar con su historia más allá.

Así, según los rumores, la realidad de la Tierra-616 será reemplazada por otra. En ella, por ejemplo, habrá mutantes para poder introducir a los X-Men. Esto supondrá que muchos de los héroes del UCM se despedirán para siempre de público. Y las nuevas informaciones apuntan a que no serán los únicos.

Numerosas estrellas de películas anteriores también regresarán para dar el adiós definitivo a sus papeles. Tal sería el caso del Lobezno de Hugh Jackman, que regresará antes en Deadpool 3. De hecho, @CanWeGetToast asegura que Marvel no buscará un nuevo actor para Logan hasta después de Secret Wars, ya que será ahí cuando cuelgue las garras definitivamente.

Yes, Hugh Jackman won’t be recast until AFTER #AvengersSecretWars. Feige is making Secret Wars the send off to not only the current MCU, but all the Marvel movies that came before Iron Man.



It’s the Ultimate (soft) reboot. To make way for something All New, and All Different. https://t.co/0pzXGgbpmL pic.twitter.com/2IqKSDtzyt