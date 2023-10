Malas noticias para Spider-Man 4 con Tom Holland

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

El regreso del trepamuros titular del Universo Cinematográfico Marvel se hará esperar más de lo previsto. Según recientes informaciones, Marvel arrancará el rodaje de Spider-Man 4 con Tom Holland de vuelta como Peter Parker para finales de 2024.

Por el momento, no se ha desvelado ningún detalle de la trama de Spider-Man 4. Lo único que se había confirmado es que tanto Holland como Zendaya retomarán sus respectivos papeles de Peter Parker y MJ.

Pero ahora que ya han concluido las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA), una nueva información parece señalar que el estudio liderado por Kevin Feige ya tiene fecha de estreno para Spider-Man 4. Según ha señalado el periodista Daniel Ritchman en sus cuentas de Patreon y X, antes Twitter, la nueva entrega de la saga arácnida llegará a los cines a finales de 2024.

