Filtración masiva de Marvel confirma una nueva formación de Vengadores en 2024

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Marvel, que esperan con ansias los nuevos estrenos de la compañía. A pesar de que la segunda temporada de ¿Qué pasaría sí...?, no tiene aún fecha de estreno en Disney+ una nueva información ya ha puesto al descubierto los títulos de sus 10 nuevos episodios. Y no solo eso, sino que, además, confirman el más que esperado regreso de algunos de los más importantes héroes de la Casa de las Ideas al UCM.

El pasado mes de agosto se filtró que Robert Downey Jr., estaría de vuelta como Iron Man en la temporada 2 de ¿Qué pasaría sí...? Así como también los anhelados regresos de la variante del Capitán América conocida como Hydra Stomper y la del todopoderoso Doctor Strange Supremo. Pero Marvel tenía reservadas algunas sorpresas a los fans.

CanWeGetSomeToast ha compartido en su cuenta de X, antes Twitter, los títulos de los 10 episodios que conforman la nueva entrega de la serie. Y ahora que han salido a la luz, se confirman otros esperados regresos, como el de Happy Hogan en un episodio navideño o el de Hela, que acumulará aún más poder al hacerse con los Diez Anillos de Shang-Chi. Además, el penúltimo episodio de esta segunda temporada promete revelar una nueva formación inédita de los Vengadores.

The actual episode titles for #WhatIf Season 2 (release order subject to change):



• Episode 201: What If... Nebula Joined the Nova Corps?



• Episode 202: What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?



• Episode 203: What If... Kahhori Reshaped the World?



•… pic.twitter.com/HbMqCyI46P