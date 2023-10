¿Habrá temporada 2 de Caballero Luna?

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Hasta el momento, el Universo Cinematográfico de Marvel ha estrenado una importante cantidad de series en los últimos tres años. Sin embargo, tan solo una de ellas, Loki, ha sido renovada para una segunda temporada. Uno de los proyectos de los que se espera continuación es Caballero Luna. Su director ha vuelto a dar detalles al respecto.

En una entrevista concedida a Arabic Marvel, Mohamed Diab explicó cómo funciona La Casa de las Ideas en lo referido a sus proyectos para Disney+. "Loki es la única serie que dijeron que tendría dos partes desde el primer día", explica el director de Caballero Luna.

Por tanto, en Marvel Studios no tendrían pensado dar luz verde a una segunda entrega de la serie protagonizada por Oscar Isaac. "El estilo de Marvel no es el estilo habitual en el que si el proyecto tiene éxito, se renueva para una segunda temporada. Es su plan, exitoso o no, tienen un plan", manifiesta Diab.

Sin embargo, la serie de Caballero Luna terminó con un final que abría las puertas al futuro del personaje en la franquicia. Por ello, y dado que en general el superhéroe tuvo buena aceptación por parte de los fans, es probable que vuelva a aparecer en el UCM, ya sea en una hipotética segunda temporada o, al menos, en alguna de sus próximas películas.

Por otro lado, el cineasta fue cuestionado acerca de si el hecho de que su serie tuviese seis episodios fue intencional o una directriz desde arriba. "Marvel había determinado [el número de episodios] desde el primer día", confiesa Diab. "Las series de Marvel son todas de seis episodios, excepto proyectos especiales como Bruja Escarlata y Visión. El formato habitual es de seis episodios", sentencia el director.

Desde que se estrenase en marzo de 2022, el equipo de Caballero Luna siempre ha asegurado que les encantaría regresar para seguir explorando el mundo de Steven Grant, Marc Spector y Jake Lockley. La pelota está ahora en el tejado de Kevin Feige, aunque tras las palabras de Diab parece que el presidente de Marvel Studios tiene claro por dónde quiere llevar a cada personaje.