Marvel admite el gran error que cometió en Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming contó con un gran error de continuidad que no pasó desapercibido para los seguidores del trepamuros de Tom Holland. Un fallo que Marvel finalmente ha subsanado en el nuevo libro sobre la cronología del UCM, Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline.

Estrenada en 2017, Spider-Man: Homecoming supuso el debut de Holland como Peter Parker en la gran pantalla. La secuencia inicial de la película trasladaba a los espectadores mediante un flashback hasta uno de los muchos edificios devastados tras la batalla de los Vengadores contra los Chitauri en Nueva York. Es entonces, cuando Adrian Toomes (Michael Keaton) y su equipo, quienes se dedican a recuperar y eliminar los restos de la tecnología alienígena que queda todavía esparcida por toda la ciudad, entran en escena.

Homecoming arrancaba su trama 8 años después de esta secuencia situada en el timeline del UCM en 2012. Sin embargo, hete aquí el gran problema en la continuidad para Marvel. La trama del filme se ambientaba tan solo unas semanas después de los eventos de Capitán América: Civil War en 2016. Es decir, que solo transcurrieron 4 años después de Vengadores en 2012.

En su nuevo libro sobre la cronología del UCM, titulado, Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, la Casa de las Ideas ha corregido este problema con una pincelada de humor. Según se indica en las páginas de esta enciclopedia, tanto el flashback de Spider-Man: Homecoming se sitúa en primavera de 2012, mientras que el resto de la cinta en otoño de 2016.

Así, en un pequeño anexo en la página 173 del libro, Miss Minutes, uno de los personajes más extravagantes de la serie de Loki en Disney+, aborda este fallo. "Hola de nuevo. Adrien Toomes dice que la Batalla de Nueva York ocurrió hace ocho años, pero ese evento sucedió solo cuatro años antes. Este es un auténtico quebradero de cabeza para nosotros. Creo que uno de los analistas perdió el expediente de este caso", sentencia la pequeña artificial que esclarece, una vez más, el funcionamiento del Multiverso Marvel.