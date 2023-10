Todas las películas y series de Marvel borradas oficialmente del timeline del UCM

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Si hay algo que siempre genera polémica entre los seguidores marvelitas es qué películas o series deben formar parte del canon del UCM, especialmente en lo relativo a las ficciones televisivas producidas antes de la llegada de Disney+. Sin embargo, Kevin Feige es el único con la potestad para decidir cuáles son las producciones que son o no oficiales en el Universo Cinematográfico Marvel. Y así lo ha reflejado en el libro Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline.

El propósito de esta extensa guía confeccionada por los periodistas Anthony Breznican, Amy Ratcliffe y Rebecca Theodore-Vachon, en estrecha colaboración con la Casa de las Ideas, es el de ayudar a los fans a entender como encajan todas las piezas que conforman el descomunal puzle que supone la compleja cronología del UCM.

HULK

En las páginas de esta enciclopedia, Feige confirma que la cinta con la que Ang Lee narraba en 2003 los orígenes de Bruce Banner (Eric Banna) convirtiéndose en el coloso esmeralda, no forma parte del canon oficial. El filme se situaba cinco años antes de lo ocurrido en El Increíble Hulk con Edward Norton, quien más tarde sería reemplazado por Mark Ruffalo para interpretar al titán de piel verde en el UCM.

AGENTE CARTER

Agente Carter fue un cortometraje incluido en los extras del DVD de Iron Man 3 con Hayley Atwell como Peggy Carter. Pero la inclusión del gran amor de Steve Rogers en Capitán América: El primer vengador invalidaban su trama. Por lo que se eliminó del canon del UCM. Tras los eventos de Vengadores: Endgame, el corto pasó a ser canónico; un lujo que Feige le negó a la posterior serie protagonizada por la actriz entre 2015 y 2016.

AGENTES DE SHIELD

La serie protagonizada por Greg Clark como la mano derecha de Nick Fury, Phil Coulson, permaneció estrechamente vinculada al UCM durante bastante tiempo. Es más, incluso Lady Sif (Jamie Alexander) se dejó caer por uno de sus episodios. Pero tras la muerte de Coulson a manos de Loki en Vengadores, la ficción se desligó del canon oficial del Universo Cinematográfico de Marvel.

DAREDEVIL Y LOS DEFENSORES

Las tres temporadas de Daredevil en las que Charlie Cox encarnó en Netflix a Matt Murdock son ahora parte del catálogo de Disney+. Pero la cronología establecida por Marvel solo tiene presente las apariciones en Spider-Man: No Way Home, los episodios de She-Hulk. Es decir, que ninguna de las otras ficciones de Netflix como Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage o Los Defensores forman parte del canon oficial del UCM.

INHUMANOS

Inhumanos fue el primer gran fiasco de Marvel. Y aunque la serie no forma parte de la cronología oficial del UCM, gracias a las infinitas posibilidades que brinda el Multiverso, Anson Mount volvió a interpretar en 2022 a una variante canónica de su protagonista, Black Bolt (Rayo Negro) en la secuela de Doctor Strange.

CAPA Y PUÑAL, RUNNAWAYS Y HELLSTROM

Además de especificar que todas las ficciones anteriores no son canónicas, el libro An Official Timeline tampoco hace referencias a las siguientes producciones de Marvel Television: Runnaways, Cloak and Dagger (Capa y Puñal) o la sobrenatural Hellstrom, lo que las coloca también en su propia línea de tiempo.