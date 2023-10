Fans de Marvel recuerdan a Iron Man el día en que murió para vencer a Thanos en Vengadores Endgame: "Te quiero 3000"

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

El 17 de octubre de 2023 es el día en el que, según el timeline del Universo Marvel, Tony Stark (Robert Downey Jr.) se sacrificó con su último aliento para salvar al mundo de Thanos en Vengadores: Endgame. Y, dicho sea de paso, revertir todo el daño provocado por el chasquido del Titán Loco, con el que purgó a la mitad de toda la vida en el universo.

El 17 de octubre de 2023 es el día en el que, según la cronologia del UCM tuvo lugar la encarnizada batalla que reunió a todos los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel para frenar a Thanos. El villano parecía tener a los Vengadores a su completa merced durante todo el tercer acto de Endgame, al menos hasta que entró en juego Iron Man.

Durante el conflicto final de los Vengadores, Thanos se vale de lo que cree que es el Guantelete en funcionamiento, pronunciado la frase "soy inevitable" antes de chasquear los dedos. Es entonces cuando Tony Stark le revela que es él quien tiene las Gemas del Infinito que arrebató al Titán Loco y realiza su salvador pero letal para él chasquido, diciendo: 'Y yo* Soy Iron Man', sacrificándose así para salvar al universo.

Y es la razón por la que los seguidores marvelitas conmemoran el 17 de octubre como el día en que Tony Stark/ Iron Man salvó al universo.

3 years ago, Tony Stark sacrificed himself to save the Universe pic.twitter.com/qBvcn76LSI — Marvel Perfect Gifs & Clips (@MCUPerfectGifs) April 26, 2022

"Descanse en paz. Tony Stark, el héroe más grande del mundo", reza el tuit de una fan.

rip tony stark, the world’s greatest hero <3 pic.twitter.com/TT3dQBwp1w — ً (@peppertcny) October 17, 2023

"3 años, y aún duele", se lamenta un seguidor del vengador de la dorada armadura.

3 años y aun duele — Sev Sevchenko (@SSevchenko) April 26, 2022

"Si no lo resucitan voy a tener que tomar cartas en el asunto y ser yo quien lo traiga de vuelta", clama un seguidor del UCM.

If they don’t resurrect him I’m going to have to step in and be the one to bring him back. — Jaylon is escaping the VOID (@jaylonsdead) April 26, 2022

"Hace 3 años en la realidad, un año y medio desde ahora en el universo", comenta un internauta sobre la muerte de Stark tras lo acontecido en Vengadores: Endgame.

3 years ago in reality, a year & a half from now in-universe. — Gettin' Shiggy Wit It! 🌐 | Soft Reboot Era (@Scsigs) April 26, 2022

"No me lo recordéis, por favor, aún lo estoy procesando", comenta otra seguidora del Universo Marvel.

Don’t remind me please I’m still processing it pic.twitter.com/SPN9ZonR4o — Nicky 🦋 (@littlekoko) April 26, 2022

"Esa mirada. Sabía a lo que iba a renunciar. #Tequiero3000", comenta un fan que rinde homenaje a otra de las frases más significativas de Tony Stark en Endgame.

🥺 That look, he knows what he's about to give up. #loveyou3000 pic.twitter.com/jJnnET3R4g — Jane Carroll🍀 (@coffeebeankid) April 26, 2022

"Todo empezó con Iron Man y acabó con Iron Man. Hoy es canónicamente la muerte de Tony Stark", sentencia un internauta.

everything began with iron man and ended with iron man. Tony Stark, canonically, dies on this day. pic.twitter.com/fXFvLuamjo — pepperony files (@thinkrpepperony) October 17, 2023

"Cuando duerma soñaré contigo, siempre eres tú", comenta una seguidora de Marvel.

When I drift off, I will dream about you. It’s always you. pic.twitter.com/OpqJajcftx — pepperony files (@thinkrpepperony) October 17, 2023

"Te echaré de menos para siempre", reza otra seguidora del UCM sobre la muerte de Tony Stark.

think i'll miss you forever pic.twitter.com/T4QA3KWu83 — 𝑠𝑎𝑟𝑎 ⎊ (@tonyapologist) October 16, 2023

"Gracias por todo Tony", escribe emocionado un sentido fan de Iron Man.