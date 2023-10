Tom Holland será reemplazado como Spider-Man en la Fase 5 de Marvel

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Freshman Year será la serie con la que Marvel relatará las aventuras de Peter Parker en su primer año de instituto. Pero en esta ocasión, el personaje protagonista no estará interpretado por Tom Holland, sino que será otro actor el encargado de poner su voz al trepamuros.

La nueva serie protagonizada por Spider-Man es uno de los proyectos más esperados por los seguidores marvelitas por varias razones. La principal es que permanecerá fuera de la cronología principal del UCM. ¿La razón? Que presentará a nuevas variantes de la pintoresca galería de héroes y villanos del lanzarredes como Norman Osborn, Doctor Octopus, Scorpion o el Doctor Strange.

Sin embargo, desde que debutase por primera vez en el UCM con Capitán América: Civil War (2016) no será Holland quien interprete al héroe arácnido. Según recoge The Cosmic Circus, Hudson Thames, que ya prestó su voz a Peter Parker en la primera temporada de ¿Qué pasaría sí...? Será quien encarne al personaje en Freshman Year, cuyo estreno en Disney+ está previsto para 2024.

Al parecer, el nombre del actor se encuentra incluido en los datos de la ficción que ya está registrada en los listados de preinscripción en la Oficina de Derechos de Autor junto a otros proyectos de Marvel pertenecientes a la Fase 5 del UCM. Pero por el momento no ha habido confirmación oficial por parte de la propia Casa de las Ideas. Ni tampoco quiere decir, ni mucho menos, que Holland vaya a dejar de ser Peter Parker en la gran pantalla.

