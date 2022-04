Thor Love and Thunder revela cómo Jane Foster se convierte en Mighty Thor

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Aunque Thor: Love and Thunder, el filme protagonizado por Chris Hemsworth como el Dios del Trueno, aún no ha lanzado su primer tráiler, los fans de Marvel siguen recibiendo constantes filtraciones. La última de ellas habría revelado nuevos detalles sobre cómo obtendrá sus poderes la Jane Foster de Natalie Portman en la nueva entrega de la franquicia.

Y es que, dentro de los diferentes productos oficiales del filme, una figura del sello Marvel Legends, ha adelantado cómo Jane Foster, logrará los poderes del Dios del Trueno y se transformará en Mighty Thor.

Ha sido la cuenta especializada, Thor: Love and Thunder News, quien ha compartido en su perfil de Twitter, una imagen de la figura de acción de Foster como la nueva Thor en el UCM y en la que se incluye una descripción sobre el nuevo estatus del personaje encarnado por Natalie Portman.

"La vida de Jane Foster cambia para siempre cuando llega misteriosamente a poseer el martillo Mjolnir* ¡Y el poder del Poderoso Thor!", reza la descripción del blíster de la figura, que revela así que el antaño, gran amor del hijo de Odín, acabará ostentando sus mismos poderes al transformarse en la nueva Diosa del Trueno.

A full version of Mighty Thor’s promo art with a new character description:



“Jane Foster’s life is forever changed when she mysteriously comes to possess the hammer Mjolnir… and the power of the Mighty Thor!” pic.twitter.com/tCfUXrMX5Q