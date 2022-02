Filtrado el traje de Natalie Portman como Thor en Love and Thunder de Marvel

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

La transformación de Jane Foster, el personaje de Natalie Portman, en Thor es uno de los grandes atractivos de Love and Thunder, la cuarta entrega de la saga. Y aunque aún quedan meses para su estreno, y todavía no hay siquiera tráiler oficial, el merchandising ha vuelto a adelantarse mostrando cómo lucirá Jane con su nuevo atuendo como Diosa del Trueno y empuñando el legendario Mjolnir.

El sello SH Figuarts de Bandai prepara el lanzamiento de una nueva línea de figuras de la película que contará con el Thor de Chris Hemsworth y también con Natalie Porman como Mighty Thor. La imagen de ambas figuras se ha filtrado en la red ofreciendo a los fans de Marvel el mejor vistazo hasta ahora de las vestimentas que lucirán los dos protagonistas del filme dirigido Taika Waititi.

Y si bien la figura de Thor ofrece una imagen más completa del centelleante e inédito atuendo del Dios del Trueno, con Hemsworth sosteniendo su poderosa y refulgente arma, Stormbreaker, la que más llama la atención es la de Jane Foster. La Diosa del aparecece enfundada en su imponente y nuevo uniforme de batalla y empuñando el mítico y poderoso Mjolnir.

#ThorLoveandThunder figures of Thor and Jane have been revealed by S.H.Figuarts!



