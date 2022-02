Confirmado el regreso de otro personaje de Infinity War en Thor: Love and Thunder de Marvel

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

Poco a poco se van desvelando nuevos detalles sobre Thor: Love and Thunder, película protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman. Precisamente, una nueva información confirma el regreso de un personaje de Vengadores: Infinity War a la cinta dirigida por Taika Waititi.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel ya sabrán, durante los acontecimientos de Thor: Ragnarok, el hijo de Odín, vio destruido su poderoso martillo, Mjolnir a manos de su hermanastra, la poderosa Hela de Cate Blanchet. Así, el héroe asgardiano se vio obligado en Infinity War a forjar una nueva arma con la que plantar batalla a Thanos.

Para lograr tan arduo cometido, el Dios del Trueno contó con la ayuda de Rocket y Groot con quienes emprendió un viaje hasta Nidavellir, el legendario planeta donde el rey de los enanos, Eitri forjó a Mjolnir. Una vez allí, logró que el soberano y maestro forjador, le fabricara el que sería su nuevo y poderoso martillo, Stormbreaker.

El maestro herrero que forjó en su fragua los dos mazos omnipotentes de Thor estaba interpretado por el mismísimo Peter Dinklage. El actor, conocido por su papel como Tyrion Lannister en Juego de Tronos, concedió recientemente una entrevista a Empire en la que insinuó el regreso de Eitri en la cuarta entrega del Dios del Trueno.

"Bueno, hay otra película de Thor ¿no? La cual se estrenará y está dirigida por Taika. Pero he dicho nada. No he dicho nada", comentó Dinklage. "Si mueres en una película de Marvel, no significa que vaya a ser tu última película en Marvel. Es una locura no pasa nada. Alguien podría hacer una serie de televisión, ahora hay series. Es el mundo de Marvel, todos formamos parte de él", concluyó el actor.

Aunque se desconoce como encajaría en la trama el posible regreso de Peter Dinklage como Eitri, quienes sí están confirmados en Thor: Love and Thunder, son Natalie Portman como Jane Foster y Jamie Alexander como Lady Sif. Una de las grandes ausentes de Ragnarok. Además, el filme que se estrenará el próximo 8 de julio también contará en su reparto con Christian Bale como antagonista encarnando a Gorr, el carnicero de los dioses.