Filtrado el traje de Natalie Portman como Thor en Love and Thunder

Sin duda, uno de los aspectos que más esperan los fans marvelitas de 'Thor: Love and Thunder' es cómo lucirá Natalie Portman como The Mighty Thor, la versión femenina del poderoso dios del trueno. Gracias a una filtración, puede verse el primer vistazo de Jane Foster como la poderosa superheroína, además de ver también la nueva armadura que lucirá la Valkiria de Tessa Thompson.

El regreso de Portman al Universo Cinematográfico de Marvel, anunciado en la Comic-Con de 2019 por el propio Taika Waititi, causó una gran alegría en el fandom, pues volvía no solo el interés amoroso de Thor, sino también uno de los personajes femeninos más queridos de la franquicia, ahora reconvertido en una superheroína.

Aunque se habían filtrado imágenes del rodaje de 'Love and Thunder', en ninguna podía verse a Portman con el traje de Mighty Thor, apareciendo con su atuendo de Jane Foster. Sin embargo, eso no ha impedido que se filtre el logo de una camiseta que forma parte del merchandising, en la que aparece un arte de la cinta en el que Thor está acompañado de Mighty Thor y Valkyrie, la cual luce un nuevo traje.

The first look at Thor and Valkyrie in updated armor AND the first look at Jane’s Mighty Thor armor in Thor: Love and Thunder ♥️⚡️ pic.twitter.com/TtySGDpuar