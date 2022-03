El tráiler de Thor: Love and Thunder desespera a los fans de Marvel: "¿Es real?"

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Impacientes por saber el motivo por el que Marvel Studios aún no ha lanzado el tráiler de Thor: Love and Thunder, los fans de la franquicia protagonizada por Chris Hemsworth como el Dios del Trueno, se sienten desesperados y claman por un primer avance que, según dice, "todo el mundo está esperando".

A pocos meses de su lanzamiento en cines, previsto para el mes de julio, el fandom marvelita se impacienta ante la falta de material promocional de la cuarta película en solitario de Thor.

Aunque una de las posibles razones por las que se ha retrasado el adelanto puede deberse a que la película dirigida por Taika Waititi está rodando nuevo material, Marvel, por el momento, no se ha pronunciado al respecto. Ante tal situación, los seguidores del UCM no han tardado en mostrar su sorpresa e indignación en las redes sociales.

En sus impacientes quejas, algunos de los fans de Marvel incluso han llegado a afirmar de forma irónica que Thor: Love and Thunder "no es real".

"¿Aún no está el tráiler de Thor: Love and Thunder?", se pregunta extrañado un fan

"Todo el mundo lo está esperando", asegura otro seguidor del UCM.

"Pensé que #ThorLoveAndThunder era tendencia porque al fin cayó el trailer", comenta con tremenda sorna una seguidora de la saga protagonizada por el Dios del Trueno.

Otros usuarios han llegado a bromear con la situación generando simpáticos y divertidos memes. "Porque lo habéis pedido, aquí está el tráiler de #ThorLoveAndThunder", reza un tuit en tono muy guasón.

you guys asked for it, here’s the #ThorLoveAndThunder trailer pic.twitter.com/Rw6YTe2pe8

Otros, más indignados, han comentado que a Marvel Studios le gustó lo que hicieron los seguidores tras suplicar a Sony Pictures que lanzase el tráiler de Spider-Man: No Way Home y, por tanto, han apostado por hacerles esperar para sacar el avance del filme.

So @MarvelStudios liked what Sony did when we begged for the NWH trailer and said bet! Make ‘em wait for the #ThorLoveAndThunder trailer pic.twitter.com/3k6SGvKeFz