Taika Waititi, sobre el póster filtrado de Thor 4: Love and Thunder: "Es tan malo que desaría que fuera oficial"

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Tras revitalizar la franquicia con Ragnarok, Taika Waititi se pone nuevamente a los mandos en la cuarta entrega de la saga protagonizada por del Dios del Trueno con Thor: Love and Thunder. Y, a la espera de material oficial del fime, recientemente se filtró un épico póster del filme que desató la euforia de los fans pero que ahora el propio director de la cinta afirma que no es real.

Tras su publicación, la brutal ilustración no tardó en hacerse viral. Sin embargo, para desmentir que fuera una imagen promocional, el realizador publicó un tuit haciendo gala de su característico sentido del humor.

"Esto es tan malo que desearía que fuera un póster oficial. Definitivamente es lo que hubiera hecho si estuviera a cargo de los pósters", señaló el director de Jojo Rabbit y Lo que hacemos en las sombras

This is so bad that I kinda wish it was an official poster. It's definitely what I would have done if I was in charge of posters. https://t.co/OnW7K2ubo3