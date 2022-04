Thor Love and Thunder: Filtrado el épico enfrentamiento entre Gorr y Valkyria

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

En Thor: Love and Thunder Christian Bale interpretará a Gorr, el Carnicero de los Dioses. Una nueva filtración apunta a que el temible villano atacará Nueva Asgard y plantará cara a su regente, la poderosa Valkyria de Tessa Thompson, en un épico enfrentamiento.

Pese al hermetismo que caracteriza los rodajes de Marvel Studios para evitar las posibles filtraciones, en muchas ocasiones el secretismo se ve truncado por la gigantesca maquinara del merchandising. Algo que de nuevo parece haber ocurrido en el caso de Thor: Love and Thunder, ya que una línea de figuras de acción de Marvel Legends ha revelado un adelanto del destino que le espera a la heroína encarnada por Tessa Thompson en la cinta dirigida por Taika Waititi.

Ha sido la cuenta especializada, Thor: Love and Thunder News, quien, a través de Twitter, ha compartido una imagen de la figura de acción de Valkyria en la que se incluye una premisa sobre el personaje encarnado por Thompson.

"Cuando un nuevo y peligroso visitante amenaza la existencia de Nueva Asgard, la Reina Valkyria se ve obligada a alzar su espada una vez más para defender a su pueblo", reza la descripción de la figura, revelando así, que la aguerrida heroína volverá a enfundarse su armadura para plantar cara a la letal amenaza.

A full version of Valkyrie’s promo art with a new character description:



“When a dangerous new visitor threatens the livelihood of New Asgard, King Valkyrie is forced to take up her sword once more to defend her people.” pic.twitter.com/QCNeULWOVb