Trailer de Thor Love and Thunder: ¿Filtrada la fecha de estreno?

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Los fans aguardan impacientes a que Marvel lance el tráiler de Thor: Love and Thunder y, aunque la Casa de las Ideas aún no se ha pronunciado al respecto, una nueva información apunta a que podría haberse revelado la fecha en la que lanzará el primer adelanto de la cinta protagonizada por el Dios del Trueno.

Cabe recordar que una de las posibles razones por las que Marvel no haya, hasta ahora, lanzado ningún tipo de material promocional, puede deberse a que la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Chris Hemsworth esté rodando nuevas escenas.

No obstante, después de que Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Taika Waititi participasen en un encuentro con la prensa en Instagram, Rotten Tomatoes publicó una imagen del encuentro a través de su cuenta en Twitter, donde tanto los protagonistas del filme aparecían sentados en unas divertidas posturas. Sin embargo, tras estas simpáticas poses de la foto podría hallarse la respuesta a cuándo saldrá el esperado tráiler de la película.

Y es que, tal y como puede verse en la imagen, Waititi aparece alzando los dedos índices de cada mano, mientras que Hemsworth, levanta los índices y meñiques de sus dos manos y Thompson hace lo propio con el índice y el dedo corazón en ambas manos.

De esta manera, los gestos del director y de los protagonistas del filme, que parecen emular números, pueden interpretarse como 11/4/22, revelando así, a través del críptico mensaje, que el 11 de abril de 2022 es la fecha en la que Marvel lanzaría el adelanto de Thor: Love and Thunder.

The #ThorLoveAndThunder press tour has officially begun with Chris Hemsworth, Tessa Thompson, and Taika Waititi. pic.twitter.com/xafdDz4qLL