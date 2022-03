Doctor Strange 2 revela otra variante del Hechicero Supremo de Marvel y lanza nuevo teaser

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

El último tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura mostró varias versiones del personaje encarnado por Benedict Cumberbatch. Sin embargo, ahora podría haberse confirmado la denominación de esas nuevas variante del Hechicero Supremo que aparecerán en el filme dirigido por Sam Raimi.

Y es que, pese al secretismo que rodea a la ambiciosa producción de Marvel Studios, los productos oficiales del filme podrían haber desvelado algo con lo que llevan especulando los fans del Universo Cinematográfico Marvel, la posible aparición de otra encarnación del maestro de las artes mísiticas.

Según informa comicbook.com, ha sido precisamente la empresa juguetera Funko la responsable de lanzar una figura llamada Supreme Strange y que confirma una variante del hechicero hasta ahora, desconocida.

Este artículo de coleccionista y cuya imagen ya ha sido replicada por múltiples cuentas, muestra una versión del poderoso hechicero luciendo canas en los lados, sin su peculiar perilla y ataviado con un uniforme azul con detalles blancos que recuerda notablemente al momento del tráiler en el que el personaje de Cumberbatch se muestra ante los Iluminati.

Aunque pueda generar un poco de confusión entre los seguidores más acérrimos debido a su nombre, no se trata ni mucho menos que del mismo personaje que se pudo ver en la serie de animación ¿Qué pasaría sí...? una variante conocida como Strange Supreme.

Aquel personaje, protagonista del cuarto episodio de la primera temporada de 'What If...'? buscaba evitar la muerte de su amada Christine Palmer (Rachel McAdams), pues en esa línea de tiempo, el superhéroe no sufría un accidente en el que sus manos quedaban inválidas, sino que moría la joven médico.

En su empeño por evitar el fallecimiento de su amada, Strange buscó acumular el máximo poder, investigando los Libros Perdidos de la Biblioteca de Cagliostro y absorbiendo la magia de seres místicos, convirtiéndose en el Doctor Strange Supremo y destruyendo, finalmente, su propio universo al querer modificar el Punto Absoluto.

Así, obsesionado con traer a su amada de vuelta, Strange comienza a experimentar con el tiempo para viajar al pasado y salvarla. Sin embargo, por mucho que lo intente, y por muchas decisiones que trate de cambiar, de un modo u otro Christine siempre muere. Sumido en una suerte de 'Día de la marmota', en un momento de máxima desesperación dentro de este bucle de muerte y dolor, la Anciana contacta con Strange y le explica algo que cambia para siempre el modo en que los viajes en el tiempo habían sido presentados hasta ahora en Marvel. Se trata del concepto de los 'Puntos Absolutos del tiempo', un hecho inamovible e inalterable que de no tener lugar destruirá todo el universo.

Pero Strange no se resigna a dejar ir a su gran amor, y tras investigar en los Libros Perdidos de la Biblioteca de Cagliostro, comienza a acumular poder, absorbiendo seres místicos, para ser capaz de deshacer ese hecho presuntamente inalterable. Después de años robando el poder de otras criaturas, la mayoría terribles, su capacidad es tal que inicialmente lo consigue... pero eso no evita que Christine, como el resto del universo, acabe desapareciendo.

Pero la presencia de esta nueva variante no es la única novedad del filme, ya que Marvel ha publicado un nuevo teaser en el que avisa a los fans marvelitas de que tan solo quedan dos meses para el estreno de la película dirigida por Sam Raimi.

En el adelanto puede verse al Doctor Strange rodeado de sus aliados como su fiel compañero, Wong, la Bruja Escarlata o, el que promete ser el gran antagonista, Mordo. Además, las imágenes también muestran a la temible criatura llamada Shuma Gorath, la cual aparece causando verdaderos estragos en la ciudad de Nueva York mientras el Hechicero Supremo intenta detenerla a toda costa.

