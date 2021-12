La tragedia de Spider-Man No Way Home clave para el futuro Marvel: El Punto Absoluto de Tom Holland el UCM

El momento de Spider-Man No Way Home clave para el futuro Marvel: El Punto Absoluto de Tom Holland el UCM

Convertida en la película más taquillera de 2021 en apenas dos semanas, son muchos fans los que han visto más de una vez 'Spider-Man: No Way Home'. Esto ha permitido que varios de ellos analicen con detalle cada secuencia de la cinta protagonizada por Tom Holland y han encontrado una escena que podría ser clave para el futuro tanto del Universo Cinematográfico Marvel como para el aún prácticamente inexplorado multiverso.

Han sido en Reddit donde los fans han expuesto su teoría que está estrechamente ligada con la trágica muerte de la tía May (Marisa Tomei). En el momento más dramático del filme, la tutora legal de Peter Parker muere a manos del Duende Verde (Willem Dafoe) y esto fue provocado por el empeño del superhéroe, animado por su propia tía, de ayudar a los villanos a evitar su fatal destino, pues todos morían a manos de sus respectivos Spider-Man en sus universos.

Antes de morir, May le dio el consejo a Peter que, como bien saben los fans de Marvel, es el gran punto de inflexión en su vida de superhéroe: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Tras este trágico suceso, el Spidey de Tom Holland se unió a los otros Hombre Araña de Tobey Maguire y Andrew Garfield, que también llegaron de sus respectivas líneas temporales.

Los tres consiguen 'curar' a los villanos, incluyendo al propio Osborn al que el Peter Parker de Tom Holland perdona la vida y libera del yugo de su álter ego malvado. Después de que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) realizase de nuevo el hechizo, que hizo que todo el mundo olvidase la identidad de Spider-Man, el joven superhéroe se prepara para comenzar una etapa radicalmente distinta en su vida. Ahora Peter está completamente solo: sin la tía May... pero también sin ninguno de sus amigos, sin su gran amor MJ y tampoco sin la ayuda de sus antiguos compañeros de armas, los Vengadores. Y es que todos le han olvidado.

WHAT IF ES LA CLAVE

Y aquí está la teoría de los fans, ¿y si la muerte de la tía May es un Punto Absoluto, el concepto que apareció en el cuarto episodio de la primera temporada de 'What If...'? En este capítulo de la ficción de animación, el Hechicero Supremo buscaba evitar la muerte de su amada Christine Palmer (Rachel McAdams), pues en esa línea de tiempo, el superhéroe no sufría un accidente en el que sus manos quedaban inválidas, sino que moría la joven médico.

En su empeño por evitar el fallecimiento de su amada, Strange buscó acumular el máximo poder, investigando los Libros Perdidos de la Biblioteca de Cagliostro y absorbiendo la magia de seres místicos, convirtiéndose en el Doctor Strange Supremo y destruyendo, finalmente, su propio universo al querer modificar el Punto Absoluto.

Así, obsesionado con traer a su amada de vuelta, Strange comienza a experimentar con el tiempo para viajar al pasado y salvarla. Sin embargo, por mucho que lo intente, y por muchas decisiones que trate de cambiar, de un modo u otro Christine siempre muere. Sumido en una suerte de 'Día de la marmota', en un momento de máxima desesperación dentro de este bucle de muerte y dolor, la Anciana contacta con Strange y le explica algo que cambia para siempre el modo en que los viajes en el tiempo habían sido presentados hasta ahora en Marvel. Se trata del concepto de los 'Puntos Absolutos del tiempo'.

¿QUÉ SON LOS PUNTOS ABSOLUTOS?

Tanto en Vengadores: Endgame como en la serie de Loki, los viajes en el tiempo parecían estar basados en una suerte de libre albedrío. Es decir, los personajes podían desplazarse a otro tiempo y hacer lo que quisieran, a pesar de que las consecuencias de estos actos pudieran tener efectos terribles, como generar Multiversos a través de los 'eventos nexo' que crean nuevas realidades, nuevas ramas temporales.

En este episodio, la Anciana revela que ese libre albedrío tiene sus límites, ya que hay sucesos que son un punto fijo en el tiempo. Como ya se ha planteado en otras series de esta temática, como Doctor Who o Dark, hay sucesos que son inamovibles dentro de la línea temporal y que, por mucho, que uno se empeñe en alterarlos, siempre acabaran por suceder de un modo u otro.

La muerte de Christine en este Universo sería uno de esos 'puntos absolutos del tiempo', algo que no puede ser alterado y que de serlo... destruiría todo un universo. "Aquí es donde empieza su viaje, con la muerte de la Doctora Palmer. Abrumado por la pérdida buscará respuestas en las artes místicas, en mí", le explica la Anciana a Strange que le pide a la hechicera que le ayude a "resucitarla"

"No puedo, nadie puede. Su muerte es un Punto Absoluto en el Tiempo. Inalterable. Inamovible. Sin su muerte usted nunca hubiera vencido a Dormammu ni llegado a Hechicero Supremo y protector del Ojo de Agamotto. Si borra su muerte, jamás emprenderás ese viaje", proclama la Anciana que avisa a Strange que intentar cambiar un Punto Absoluto "pondrá en peligro todo el Universo". Pero Strange se niega a resignarse, y asegura que "nada es imposible" y que solo necesita "más poder".

"Ni los grandes hechiceros del pasado consiguieron revertir los Puntos Absolutos", insiste la Anciana que vuelve a avisar: "Stephen, este camino solo lleva a la oscuridad y la destrucción de esta realidad, por favor... no lo haga o me veré obligada a detenerle", sentenciaba la Anciana. Y es que, ni con todo su poder, Doctor Strange Supreme lograba romper ese Punto Absoluto. En su lugar... destruía toda su realidad.

Y teniendo en cuenta que esta teoría señala la muerte de la tía May como el Punto Absoluto de Peter Parker, algo que no se puede cambiar y que, por tanto, implica que necesariamente los villanos de otros universo tengan que llegar al del UCM, ahora la gran duda es cómo Stephen Strange va a resolver los problemas de su conjuro que han derivado en asuntos muy, muy serios tal y como revela el tráiler de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'.

Y es que, si tras los eventos de No Way Home el Hechicero revierte lo sucedido y evita que los supervillanos de otros universos entren en el UCM o no regresen a sus líneas temporales reformados, la tía May seguiría viva, lo que implicaría que Spider-Man no viviría ese momento dramático que supuso un punto de inflexión en su vida.

Con lo cual, lo ocurrido en 'Spider-Man: No Way Home' puede tener mucho más peso dentro del UCM de lo que podría parecer en un principio. Lo que era una macro-reunión a modo de homenaje al héroe arácnido en el cine... puede marcar también las bases de lo que puede tocarse o no del multiverso.