Marvel revela el tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: "Las cosas se nos han ido de las manos"

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel no da tregua a sus fans. Tan solo días después del estreno de la impactante Spider-Man: No Way Home y solo horas después de poner punto final a Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón, la Casa de las Ideas lanza el primer tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, su próxima película que llegará a los cines 6 de mayo.

Como bien sabrán los seguidores más actualizados del serial marvelita, el primer adelanto del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch ya se lanzó como segunda escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home. Ahora, Marvel Studios lo lanza en la red para que todos sus fans puedan ver lo que les espera en la película dirigida por Sam Raimi, que regresa al cine de superhéroes tras dirigir la primera trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire.

El adelanto muestra cómo el Hechicero Supremo (con permiso de Wong y los tecnicismos, claro) reflexiona sobre las consecuencias de alterar la estructura del multiverso. Tras crear una especie de parche mágino para intentar arreglar el caos desatado en Spider-Man: No Way Home, Strange acude en busca de la otra gran fuente de magia en el UCM, la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen.

Tras pedir a Wanda ayuda para intentar controlar la locura multiversal, el teaser muestra también imágenes Mordo (Chiwetel Ejiofor) y Christine Palmer (Rachel McAdams). Además, el avance muestra a un nuevo personaje que se une al plantel del UCM: América Chávez. La superheroína interpretada por Xóchitl Gómez aparece brevemente de espaladas. Su habilidad es la de abrir portales a otras realidades, algo que puede ser esencial para la trama.

Pero la gran sorpresa llega al final de avance, cuando Mordo revela quién es el villano de esta entrega. "Espero que entiendas que el principal peligro de nuestro universo eres tú", le dice, mientras que irrumpe la escena final, que no es ni más ni menos que una variante del Doctor Strange de aspecto oscuro malévolo.

"Las cosas se nos han ido de las manos", dice con una heladora sonrisa. Teniendo en cuenta que hay una secuencia en la que aparece un monstruo similar al que el Doctor Strange Supreme se tragaba en 'What If...?', no sería extraño que el villano fuese el propio superhéroe o, mejor dicho, una variante malvada.

Sin duda, 'Spider-Man: No Way Home' ha abierto las puerta a un sinfín de teorías que surgirán alrededor de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que abordará las temibles consecuencias de desatar el caos en el multiverso. Además, Marvel Studios ha lanzado también el primer cartel oficial del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elisabeth Olsen... ¿y sus variantes?