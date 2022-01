¿Filtrado el cameo de John Krasinski como Mr. Fantástico en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Desde hace ya muchos meses, años incluso, Marvel Studios está desarrollando la nueva película de Los 4 Fantásticos. Una adaptación, ya dentro del UCM, que estará dirigida por Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) y que aún no tiene ni protagonistas ni fecha de estreno. Pero un nuevo rumor apunta a que Mr. Fantástico podría hacer un cameo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura encarnado ni más ni menos que por John Krasinski.

Aunque no ha habido confirmación alguna por parte de Krasinski o de Marvel Studios de que la Casa de las Ideas haya contactado con el actor para el papel de Redd Richards, la informaicón The Illuminerdi, señala que realizaría una aparición como una variante de Mister Fantástico. Además, el medio señala que el protagonista y director de Un lugar tranquilo ya habría rodado sus escenas para la película que verá la luz en mayo de este mismo año.

El fichaje de Krasinski como Mr. Fantástico, al igual que el de su esposa en la vida real Emily Blunt como Sue Storm, es un viejo anhelo de gran parte del fandom marvelita, que ve a los actores como la elección ideal para que, al fin, Los 4 Fantásticos den el salto al Universo Marvel.

Además, ahora con la posible aparición de Richards en el de Sam Raimi, y especialmente teniendo en cuenta que se trataría de una "variante", los fans especulan si su persencia sería el preludio de la llegada al UCM de los Illuminati, un grupo clandestino de héroes con un elevado intelecto -y en ocasiones dudosa ética- del que Richards forma parte.

El grupo originalmente fue fundado por Charles Xavier, Namor, Rayo Negro, Richards y el propio Strange. Por lo que, su aparición en el filme bien podría estar más que justificada.

El filme dirigido por Raimi, se adentrará en las consecuencias de alterar la mismísima estructura del multiverso, explorando así los efectos del caos desatado en Spider-Man: No Way Home. Así, el maestro de las artes míticas se adentrará en otras realidades para lo cual, acudirá en busca de ayuda de la otra gran conocedora del sendero de la magia, Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, interpretada nuevamente por Elizabeth Olsen.

Junto a Cumberbatch y Olsen, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura también estarán Benedict Wong, que será de nuevo su fiel compañero Wong; Chiwetel Ejiofor, como el rival de Strange, Mordo y el debut de Xochitl Gómez, como la nueva heroína, América Chávez, cuyos poderes podrían ser claves para la trama de la película.